Photos and videos from Gauahar Khan-Zaid Darbar’s Day 1 of Wedding Celebrations ‘Chiksa’: मॉडलिंग से फिल्मों की दुनिया में कदम रखने वाली एक्ट्रेस गौहर खान (Gauahar Khan) इन दिनों अपनी शादी को लेकर खूब चर्चा में हैं. बिग बॉस (Bigg Boss) की विनर रहीं गौहर जल्दी ही अपने बॉयफ्रेंड कोरियोग्राफर जैद दरबार (Zaid Darbar) के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. अब इस प्यारे से कपल की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही है. निकाह से पहले की रस्में शुरू हो चुकी हैं. फैन्स ने इस शादी को GaZa (गाजा) का नाम दिया है. सोशल मीडिया पर निकाह से पहले हुई चिक्सा के रस्म की तस्वीरें खूब वायरल हो रही है. बता दें कि चिक्सा के रस्म में दूल्हे दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है. यहां देखें रस्म की वायरल फोटोज (Have a look at Chiksa pictures of #GaZa): Also Read - गौहर खान ने शेयर की अपनी लव लाइफ स्टोरी, कुछ इस तरह से हुआ था ज़ैद दरबार से इश्क़- See Video

View this post on Instagram A post shared by classicweddingconcepts (@classicweddingconcepts)

View this post on Instagram A post shared by Ritika Kadam (@ritikahairstylist)

View this post on Instagram A post shared by agma irajkar (@nagmamirajkar)

View this post on Instagram A post shared by Awez Darbar (@awez_darbar)

View this post on Instagram A post shared by Telly Chaska (@tellychaska)

इन तस्वीरों में गौहर और ज़ैद पीले ऑउटफिट में बेहद हसीन लग रहे हैं. गौहर और जैद ने कपल फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है- ‘जब मेरा आधा हिस्सा तुम्हारे आधे हिस्से से मिला और एक हुआ तब बैटर हाफ बना. हमारे सबसे सुंदर पल. अलहमदुल्लिलाह. गाजा सेलिब्रेशन का पहला दिन, चिकसा.’

गौरतलब है कि गौहर और ज़ैद का निकाह आने वाले 25 दिसंबर को होने वाला है. बताया जा रहा है कि दोनों मुंबई के आईटीसी मराठा लग्जरी होटल में निकाह करने वाले हैं.