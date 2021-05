Gauhar Khan And Kapil Sharma Ex Girlfriend preeti simones chilling in a pool see hot pictures: टीवी और फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस गौहर खान (Gauhar Khan) इन दिनों अपनी शादी में बेहद व्यस्त हैं. हालांकि एक्ट्रेस ने इस दौरान अपने दोस्तों के साथ भी जमकर मस्ती की है. बिग बॉस फेम एक्ट्रेस गौहर खान (Gauhar Khan) उन लोगों में से हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बेहद पसंद है. ऐसे में हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टा पर कुछ कमाल की तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो लॉकडाउन के दौरान अपने दोस्तों के साथ चिल करती हुई नजर आ रही हैं. Also Read - Bigg Boss 14: गौहर खान को पवित्रा पुनिया ने दी गालियां, एक्ट्रेस बोलीं- अपना रंग दिखा दिया

गौहर खान (Gauhar Khan) ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो पूल में अपनी दोस्त के साथ जमकर मौज-मस्ती करते नजर आईं. इस दौरान एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर की बैकलेस ड्रेस पहनी हुई है और बेहद कमाल की लग रही हैं. गौहर खान (Gauhar Khan) इस दौरान मस्ती के मूड में हैं औऱ उन्होंने कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक कमाल की पोज दिए हैं. Also Read - इस्माइल दरबार के बेटे ने घुटने के बल बैठकर गौहर को दिया 'डायमंड दा छल्ला', कहा- जल्दी बताओ!



तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन में गौहर खान (Gauhar Khan) ने लिखा, ‘याद रखने लायक एक दिन. पूल में अब तक का हमारा सबसे अच्छा वक्त है ये प्रीति.’ गौहर खान (Gauhar Khan) के साथ पूल में कोई और नहीं बल्कि कपिल शर्मा की एक्स गर्लफ्रेंड प्रीति सिमोस (Preeti Simoes) नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों पर गौहर खान (Gauhar Khan) के फैंस उनपर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और उनकी फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.