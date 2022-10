Gauri Khan Birthday: बॉलीवुड स्‍टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की पत्‍नी गौरी खान (Gauri Khan) अपना 52 वां जन्‍मदिन मना रही हैं. 8 अक्टूबर 1970 में जन्मीं गौरी आज अपने काम के लिए जानी जाती हैं. शाहरुख और गौरी की लव स्टोरी पर बात करें तो इन्हें पहली नजर में ही एक-दूसरे से प्यार हो गया था. गौरी और शाहरुख की पहली मुलाकात 1984 में हुई थीं. शाहरुख को जब गौरी से प्यार हुआ तब वह सिर्फ 18 साल की थी. जिन दिनों शाहरुख, गौरी के प्‍यार में दीवाने हुए थे और उनसे शादी करने का मन बना चुके थे, उन्‍हीं दिनों के दौरान गौरी के भाई ने उन्‍हें धमकाया था. यहां तक की उन्‍होंने शाहरुख को गौरी से शादी करने से रोकने के लिए बंदूक दिखाकर धमकी दी थी. ऐसे में आज गौरी के जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें.Also Read - इन 5 वजहों से कभी खत्म नहीं होती कपल्स के बीच लड़ाई, रिश्ते में ऐसे लगाएं रोमांस का तड़का

कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी गौरी-शाहरुख की मुलाकात

गौरी खान और शाहरुख खान की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी और तभी से वो गौरी के लिए पागल से हो गए थे और उन्होंने गौरी को अपना बनाने की कसम खाई थी. शाहरुख खान ने जब पहली बार गौरी को देखा था उस समय वे सिर्फ 14 साल की थीं. शाहरुख तभी से गौरी खान को पसंद करते थे. मगर उनके अंदर गौरी के सामने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं थी.

गौरी के लिए शाहरुख थे ज्यादा पज़ेसिव

इसके बाद दोनों की मुलाकातें होनीं शुरू हो गईं. दोनों पार्टीज में कभी कभार मिलते थे. दोनों दिल्ली के जेएनयू कैंपस में मिलते थे और इस दौरान शाहरुख, गौरी के लिए हिस्ट्री के नोट्स बनाया करते थे. शाहरुख खान और गौरी खान का एक थ्रोबैक वीडियो सामने आया था, इस वीडियो में गौरी ने अपनी लाइफ के उन पलों की बात का खुलासा किया था, जब वह शाहरुख से ब्रेक लेना चाहती थीं. वीडियो में आप सुन सकते हैं कि गौरी खान कहती हैं, 'मुझे ब्रेक चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पज़ेसिव थे. उस समय हम बहुत यंग थे, हमारे परिवार को इस बारे में कुछ नहीं पता था. हम दोनों ही बहुत ज्यादा कन्जर्वेटिव यानी रूढ़िवादी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे.

भाई ने दिखाई थी बंदूक

गौरी के परिवार को शाहरुख-गौरी के प्‍यार से खासी आपत्ति थी. शाहरुख खान पर लिखी गई एक किताब ‘King of Bollywood: Shah Rukh Khan and the Seductive World of Indian Cinema’में पत्रकार अनुपमा चोपड़ा ने शाहरुख और गौरी के सामने आईं चुनौतियों के बारे में लिखा है. किताब में लिखा है कि गौरी के बड़े भाई विक्रांत को भी अपनी बहन की ये पसंद रास नहीं आई. विक्रांत की छवि एक गुंडे की थी. उन्‍होंने शाहरुख को डराने के लिए बंदूक भी दिखाई लेकिन शाहरुख तब भी डटे रहे.

शाहरुख खान और गौरी खान ने की थी तीन बार शादी

लोगों को जानकर हैरानी होगी कि शाहरुख खान और गौरी खान ने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन -तीन बार शादी की है. एक पोर्टल के मुताबिक शाहरुख और गौरी ने पहले कोर्ट मैरिज की, कोर्ट मैरिज के बाद 26 अगस्त, 1991 को शाहरुख और गौरी ने निकाह किया था और बाद में उन्होंने हिंदू रीति-रिवाज से सात फेरे लिए थे. शाहरुख खान और गौरी खान की शादी को सालों बीत गए हैं. दोनों के तीन बच्चे (अबराम, सुहाना, आर्यन) है. शादी के सालों बाद भी दोनों फैंस को कपल गोल्स दे रहे हैं.