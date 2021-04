Gauri Khan Looks Sensuous In Latest Photoshoot: शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की पत्नी और मशहूर डिजाइनर गौरी खान (Gauri Khan) अक्सर सोशल मीडिया पर अपने काम से जुड़ी हुई तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. हाल ही में गौरी ने बताया था कि उन्होंने शाहरुख (Shahrukh Khan) का ऑफिस डिजाइन किया है औऱ इसकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही थी. वहीं अब गौरी (Gauri Khan) एक बार फिर से चर्चा में हैं लेकिन वो इस बार काम नहीं बल्कि अपने बोल्ड फोटोशूट की वजह से चर्चा में आई हैं. Also Read - Bollywood Holi Party: जब होली के रंग में डूबे नजर आए शाहरुख और गौरी खान, पुराना वीडियो हुआ वायरल

शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की पत्नी गौरी खान (Gauri Khan) एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं जो अक्सर इंस्टाग्राम पर अपने काम से जुड़ी पोस्ट शेयर करती रहती हैं लेकिन इस बार एक मैगज़ीन के लिए फोटोशूट कराने के बाद गौरी खान चर्चाओं में आ गई हैं. इंटरनेट पर लोग उनके अलग अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं. Also Read - गौरी खान को इस काम के लिए मिला बेहद खास अवॉर्ड, शाहरुख खान ने दिया हैरान कर देने वाला रिएक्शन

दरअसल, उन्होंने हाल ही में फेमस फैशन डिजाइनर फाल्गुनी शेन पीकॉक की फॉल/विंटर 2021 कलेक्शन की लॉन्ग ड्रेस में फोटोशूट कराया है. फाल्गुनी की डिजाइन की इस फेदर ड्रेस में गौरी बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं. गौरी की इस तस्वीर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं.

गौरी खान को बोल्ड लुक में देख, कुछ लोगों ने उन्हें अपने नेगेटिव कॉमेंट्स का निशाना बना लिया. किसी ने उन्हें ‘तमीज के कपड़े पहनने’ की सलाह दी, तो किसी ने उनकी तुलना ‘बुढ़िया’ से कर दी. वहीं एक यूजर ने उनके लिए ‘मम्मी जवान, बच्चे परेशान’ जैसा बेकार कॉमेंट तक कर डाला. हालांकि उनके चाहनेवाले उनके इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं औऱ उनपर खुब प्यार बरसा रहे हैं.