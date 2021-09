Ram Kapoor And Wife Gautami In A Major Throwback Pic: टीवी एक्टर राम कपूर (Ram Kapoor) और उनकी पत्नी गौतमी कपूर (Gautami Kapoor) इंडस्ट्री के फेमस कपल्स की लिस्ट में शामिल हैं. एक्टर राम कपूर (Ram Kapoor) की पत्नी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक थ्रोबैक तस्वीर साझा की है, जो फैंस को काफी पसंद आ रही है. इस तस्वीर को देख फिलहाल तो फैंस राम कपूर की फिटनेस देख हैरान हैं.

गौतमी कपूर (Gautami Kapoor) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर राम संग अपने हनीमून की एक थ्रोबैक तस्वीर पोस्ट की है. इस अनदेखी तस्वीर में राम कपूर को देखरक आप उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे. वहीं गौतमी कपूर पति संग ब्लैक कलर की बिकिनी टॉप और रेड शॉर्ट्स पहन कर समंदर किनारे पोज देती नजर आ रही हैं. तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गौतमी के हाथों में मेहंदी लगी है और उन्होंने चूड़ा पहना है। वहीं राम शर्टलेस हैं और ब्राउन शॉर्ट्स पहना है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए गौतमी ने कैप्शन में लिखा- 'वह साल था… 2003…'.

View this post on Instagram A post shared by Gautami Kapoor (@gautamikapoor)



फैंस की इस तस्वीर पर खास प्रतिक्रिया देखा जा सकती है. एक यूजर ने लिखा- 'सो फिट', वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- 'ओ माई गॉड मैं पहचान नहीं पा रहा हूं'. एक्ट्रेस की इस तस्वीर को फैंस काफी पंसद कर रहे हैं. बता दें कि राम और गौतमी ने साथ में सीरियल 'घर एक मंदिर' में काम किया था इसी शो की शूटिंग के दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आए थे. इसी के बाद ही दोनों ने डेट करना शुरू किया था। लंबे समय तक डेट करने के बाद राम कपूर और गौतमी कपूर साल 2003 में शादी के बंधन में बंध गए.