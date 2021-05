Geeta Kapoor reveals why she put sindoor on viral pics -बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर गीता कपूर (Geeta Kapur) हाल ही में अपनी मांग में सिंदूर लगाने को लेकर सुर्खियों में आई हैं. गीता कपूर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी कुछ तस्वीरें साझा की थीं जिसमें वो लाल रंग के सूट में नजर आ रही हैं. दिलचस्प बात यह है कि फोटो में गीता मां की मांग में सिंदूर लगा हुआ है. चूंकि गीता मां अभी तक कुंवारी हैं. Also Read - सैफ अली खान के बेटे Ibrahim की सफाचट टांगों को देखकर हैरान हुए लोग, बोलें- लड़कियां तो....

उन्होंने शादी नहीं की है ऐसे में लोग उनसे तरह-तरह के सवाल कर रहे हैं. जिनका जवाब उन्होंने अब दे दिया है. गीता ने कहा कि वे अपने शो के लिए तैयार हुई हैं. शो का ये एपिसोड अभिनेत्री रेखा को डेडिकेटिड था इसलिए वे रेखा की तरह तैयार हुईं क्योंकि वे रेखा की बहुत बड़ी फैन हैं. गीता ने कहा कि वे अक्सर अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं क्योंकि….

जब भी वह भगवान शिव की पूजा करती हैं. उनकी पूजा के दौरान हर सोमवार को वे सिंदूर लगाती हैं. गीता ने बताया कि इसके अलावा होली के त्योहार पर भी मैंने सिंदूर लगाया था. मैं अक्सर सिंदूर लगाती हूं.” गीता ने ये भी कहा कि जब भी वे शादी करेंगी फैंस को जरूर बताएंगी.

बता दें, फ़िज़ा (2000), अशोका (2001), साथिया (2002), हे बेबी (2007), अलादीन (2009) जैसी अनगिनित फिल्मों में कोरियोग्राफी कर चुकी गीता कपूर टीवी जगत में भी खूब एक्टिव हैं. कई डांस रियलिटी शोज में जज की भूमिका निभाने वाली गीता कपूर को उनके फैन्स प्यार से ‘गीता मां’ कहकर बुलाते हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है.