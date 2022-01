Gehraiyaan Song Doobey Release: अमेजन ओरिजिनल की आगामी फिल्म ‘गहराइयां’ में अभिनेता दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) के रोमांस पर फिल्माए गए ट्रैक ‘डूबे’ को सोमवार को रिलीज किया गया. कौसर मुनीर द्वारा लिखित और लोथिका झा द्वारा गाया गया, ‘डूबे’ (Doobey song out now) का संगीत ओएएफएफ और सावेरा द्वारा रचित और अंकुर तिवारी द्वारा डिजाइन किया गया है. अंकुर ने साझा किया कि शुरू से ही मुझे पता था कि ‘गहराइयां’ का संगीत कहानी के लिए सही होना चाहिए और दर्शकों को इन पात्रों की दुनिया में लीन होने देना चाहिए. “कबीर, सीवेरा और हमारे गीतकार कौसर, सभी ने युवा सार को लाने के लिए एक अभूतपूर्व काम किया है, और लोथिका के स्वर गाने में ताजगी और तीव्रता की सही मात्रा जोड़ते हैं.”Also Read - Happy Republic Day 2022: इन 10 देशभक्ति गानों से आंखें हो जाएंगी नम, देखें Best Patriotic Songs की लिस्ट

अंकुर द्वारा डिजाइन किया गया, आकर्षक गीत कबीर कथपालिया उर्फ ओएएफएफ और सवेरा द्वारा रचित है, जिसे कौसर मुनीर ने लिखा है और लोथिका झा ने गाया है. इस गाने में दीपिका और सिद्धांत के बीच इंटिमेट इश्क़ को दिखाया गया है. दोनों की केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है.

निर्देशक शकुन बत्रा की जौस्का फिल्म्स के सहयोग से वायकॉम18 स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित यह फिल्म 11 फरवरी को अमेजन प्राइम वीडियो (Gehraiyaan On Prime) पर रिलीज होगी.

इनपुट- आईएएनएस