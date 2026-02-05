  • Hindi
Ghaziabad Triple Suicide : सोनू सूद का छलका दर्द, बोले- फिर कह रहा हूं, ऑनलाइन गेम्स पर लगाओ बैन, कई घर हुए हैं बर्बाद

Ghaziabad Triple Suicide: गाजियाबाद में तीन बहनों की सुसाइड की दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस पर अब बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने रिएक्ट करते हुए कहा है कि ऑनलाइन गेम पर पूरे तरीके से बैन लगना चाहिए.

Ghaziabad Triple Suicide: ऑनलाइन गेमिंग की लत ने तीन सगी बहनों की जान ले ली. आधी रात को तीनों बेटियां उठीं. मां को प्यार किया. पापा को सॉरी कहा और 9वीं मंजिल से एक-एक करके कूद गई. उम्र 12-14-15 साल और डायरी के वो 18 पन्ने जिसमें उन्होंने लिखा- कोरिया ही जिंदगी है. बताया जा रहा है कि तीनों बहनों को कोरियन गेम खेलने की लत थी. अब इस पर अभिनेता सोनू सूद ने रिएक्ट किया है. साथ ही उस मेंटल प्रेशर की भी बात की है जिसमें आज के बच्चे डिजिटल एडिक्शन और ऑनलाइन गेमिंग में महसूस कर रहे हैं. सोनू ने कहा कि हमें बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए. उन्हें सही मार्गदर्शन और देखभाल की जरूरत होती है.

कलेजा फट गया है

बता दें, सोनू सूद दिसंबर 2025 से ही 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग पर पूरी तरह से बैन लगाने की बात कर रहे हैं. एक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- कलेजा फट गया है! उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऑनलाइन गेम्स पर सख्त बैन लगाना चाहिए, मासूम दिमाग इन डिजिटल जालों में फंसकर ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नज़र ही नहीं आता.

कई घर बर्बाद हुए हैं

अभिनेता ने कहा कि आज के दौर में मोबाइल फोन बच्चों और युवाओं के हाथ में सबसे खतरनाक हथियार बनता जा रहा है. घर के बड़ों के निगरानी और गाइडेंस के बिना जिम्मेदारी के चल रहे ऑनलाइन गेम्स कई परिवारों के बर्बाद कर चुके हैं. गाजियाबाद की यह घटना उसी कड़वी सच्चाई का एक और उदाहरण है, जिसे नजरअंदाज करना अब अपराध जैसा है.

