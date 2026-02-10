  • Hindi
Ghooskhor Pandit Controversy: बैकफुट पर नेटफ्लिक्स, ब्राह्मण विरोध' के बाद बदलेगा मनोज बाजपेयी की फिल्म का टाइटल

Ghooskhor Pandit Controversy: नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म 'घूसखोर पंडत' के टाइटल बदलने का दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है.

Published: February 10, 2026 4:48 PM IST
Ghooskhor Pandit Controversy: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनोज बाजपेयी स्टारर नेटफ्लिक्स की अपकमिंग फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ के टाइटल को बदलने का आदेश दिया है. साथ ही फिल्म में यूज़ आपत्तिजनक शब्दों को हटाने का भी आदेश दिया है. फिल्म को टाइटल पर हुए विवाद के बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया. दरअसल, इस मामले में वकील विनीत जिंदल ने एक याचिका दायर की थी जिसमें इस फिल्म के टाइटल को ब्राह्मण समुदाय का अपमान बताया था.

याचिका में क्या लिखा था?
इस मामले में याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नीरज पांडे की फिल्म का टाइटल ‘घूसखोर पंडत’ ब्राह्मण समुदाय के लिए अपमानजनक और बदनाम करने वाला है. याचिकाकर्ता का कहना था कि ‘घूसखोर’ जैसे शब्द को ‘पंडित’ से जोड़कर पूरे समुदाय की छवि खराब की जा रही है, जो सांप्रदायिक रूप से आपत्तिजनक है. याचिका में फिल्म की रिलीज और स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

फिल्म का नया टाइटल रखा जाए
दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान नेटफ्लिक्स के वकील ने स्टेटमेंट दिया कि कंपनी फिल्म का नाम बदल रही है. ऑफेंसिव शब्द को हटाकर नया टाइटल रखा जाएगा. नेटफ्लिक्स ने यह भी कहा कि विवाद के बाद प्रमोशनल कंटेंट सोशल मीडिया से हटा दिया गया है. याचिकाकर्ता एडवोकेट विनीत जिंदल ने कोर्ट की कार्यवाही के बाद बताया कि यह ब्राह्मण समुदाय के लिए बड़ी जीत है.

आपत्तिजनक है घूसखोर शब्द
उन्होंने कहा, “टाइटल में ‘घूसखोर’ शब्द का इस्तेमाल ब्राह्मणों के लिए डिफेमेटरी था. नेटफ्लिक्स ने कोर्ट में नाम बदलने की बात मानी, जो बड़ी जीत है.” उन्होंने आगे कहा कि अगर फिल्म के कंटेंट में भी कोई आपत्तिजनक चीज मिलती है, तो फिर से कोर्ट का रुख किया जा सकता है. कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर कंटेंट में कोई समस्या आती है, तो याचिकाकर्ता कानूनी प्रक्रिया के तहत दोबारा आ सकते हैं.

ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर लगाम
कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट या संबंधित अथॉरिटी को निर्देश दिया कि वे कंटेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीबीएफसी सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं होता और कंटेंट रिलीज के बाद जांचा जाता है. वर्बल रिक्वेस्ट की गई कि कंटेंट को पहले वेरीफाई किया जाए, ताकि कोई आपत्तिजनक कंटेंट न आए. याचिकाकर्ता ने इसे बड़ी सफलता बताया और कहा कि इससे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कम्युनिटी को टारगेट करने वाले कंटेंट पर लगाम लगेगी.

