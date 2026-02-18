'घूसखोर पंडत' के बाद 'यादव जी की लव स्टोरी' पर बवाल, संभल में यादव समाज ने दिया मेकर्स को अल्टीमेटम

Yadav Ji Ki Love Story Yadav Controversy: यूपी के संभल जिले में एक बार फिर एक फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मनोज बाजपेयी स्टरार फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ के बाद अब यादव जी की लव स्टोरी को लेकर यादव समाज के लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है. संभल में इसका पुरजोर विरोध हो रहा है. फिल्म के नाम और कथित कंटेंट को लेकर स्थानीय संगठनों ने जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फिल्म के टाइटल से एक खास समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है.

‘घूसखोर पंडत’ पर विवाद

प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी के साथ-साथ फिल्म पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे पहले ‘घूसखोर पंडत’ के नाम पर भी इसी तरह का विवाद खड़ा हुआ था और अब ‘यादव जी की लव स्टोरी’ को लेकर फिर से समाज को बांटने वाली कोशिश की जा रही है. उनका आरोप है कि फिल्ममेकर्स जानबूझकर ऐसे टाइटल चुन रहे हैं, जिससे पब्लिसिटी तो मिले लेकिन सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचे.

बिना फिल्म देखे कैसा विरोध?

वहीं दूसरी ओर, फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कहानी को बिना देखे ही विरोध किया जा रहा है. उनका दावा है कि फिल्म किसी जाति या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक आम प्रेम कहानी है, जिसे गलत नजरिए से देखा जा रहा है. हालांकि, बढ़ते विरोध को देखते हुए मेकर्स और प्रशासन दोनों पर दबाव साफ नजर आ रहा है.

बता दें, फिल्मी दुनिया में बार-बार उठ रहे ऐसे विवादों ने एक बार फिर सेंसरशिप, क्रिएटिव फ्रीडम और सामाजिक जिम्मेदारी पर बहस छेड़ दी है. सवाल यही है कि क्या फिल्मों के टाइटल और कथानक को लेकर पहले से ज्यादा सतर्कता जरूरी हो गई है या फिर विरोध की राजनीति सिनेमा को कठघरे में खड़ा कर रही है.

फिलहाल स्थिति को संभालने के लिए स्थानीय प्रशासन सतर्क है और किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था बिगड़ने से रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है. अब देखना यह होगा कि विरोध के बीच फिल्म का भविष्य क्या रहता है और क्या मेकर्स टाइटल या कंटेंट में किसी तरह का बदलाव करने का फैसला लेते हैं या नहीं.

(इनपुट एजेंसी)

