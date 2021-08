Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert Virat Leave Sai And Paki Ready To Give Divorce To Samrat:टीवी शो ‘गुम है किसी के प्यार में’ (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) में सम्राट के वापस आने के बाद चव्हाण निवास में भूचाल मच गया है. पाखी को तलाक देने की खबर ने सबको तोड़ कर रख दिया है. वहीं दसूरी तरफ विराट और सई का रिश्ता भी टूटने की कगार पर पहुंच गया है. दरअशल सम्राट ने ये साफ कर दिया है कि पाखी केवल विराट से प्यार करती हैं वहीं सई ने भी ये कह दिया है कि उसका और विराट का रिश्ता पूरी तरह से झूठा था और वो दोनों कभी पति-पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ नहीं रहे.Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: विराट को तलाक देगी सई, सम्राट लाएगा पाखी का असली चेहरा सामने

सम्राट चव्‍हाण निवास में अपनी पत्‍नी पत्रलेखा को शादी के बंधन से मुक्‍त करने आया है और वो कर देगी. दूसरी तरफ पाखी को भी सभी मना रहे हैं कि वह सम्राट को किसी तरह दोबारा जाने से रोक ले लेकिन पाखी के दिमाग में क्‍या चल रहा है किसी को नहीं पता, दरअशल वो विराट को पाने की चाहत रख रही है.

आगामी एपिसोड में विराट, सई और सम्राट को अपने ट्रांसफर के बारे में बताएगा और कहेगा कि उसे दो दिन में न‍िकलना है. तब सम्राट सई से कहेगा कि विराट ऐसा इसलिए कर रहा है कि ताकि उसे उसका सामनपा ना करना पड़े, तब सई को लगेगा कि कहीं विराट उससे दूर तो नहीं जा रहा.