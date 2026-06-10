'नहीं, इन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा'... गिरीश कर्नाड ने जब लौटा दी थी राज कपूर की सिफारिश, घर पसरा था सन्नाटा

भारतीय रंगमंच, साहित्य और सिनेमा के दिग्गज Girish Karnad को उनकी लेखनी के लिए याद किया जाता है. 10 जून को उनकी पुण्यतिथि पर जानते हैं कुछ खास बातें.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/girish-karnad-untold-story-related-with-raj-kapoor-ftii-ex-director-unknown-facts-8441965/ Copy

Raj Kapoor | Courtesy Ritu Nanda

भारतीय सिनेमा और रंगमंच की दुनिया में गिरीश कर्नाड का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है. 10 जून 2019 को उनका निधन हुआ था. उनकी पुण्यतिथि पर लोग उन्हें उनकी कालजयी रचनाओं, फिल्मों और बेबाक विचारों के लिए याद कर रहे हैं. लेकिन उनके जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है, जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा. दरअसल, 1970 के दशक में गिरीश कर्नाड को Film and Television Institute of India (FTII) का निदेशक बनाया गया था. उस दौर में FTII देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म संस्थानों में गिना जाता. इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना उस दौर में आसान नहीं था.

राजकूपर ने भी एडमिशन के लिए किया था अप्लाई

जब गिरीज कर्नाड एफटीआई के निदेशक थे उस वक्त एक्टिंग कोर्स के लिए दिलीप धवन नाम के एक युवक ने भी एडमिशन के लिए अप्लाई किया था. देखने में बहुत हैंडसम, अच्छी कद-काठी, चेहरा आकर्षक था लेकिन साक्षात्कार के वक्त अपनी प्रतिभा दिखाने में असमर्थ. इसलिए उन्हें इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया. उस वक्त दिलीप कुमार की एडमिशन एप्लिकेशन के साथ राज कपूर द्वारा लिखा हुआ एक रिक्वेस्ट लेटर भी था. अगर दिलीप को एडमिशन नहीं दिया जाता है सरासर मशहूर और बड़े कलाकारों के अपमान के तौर पर देखा जाता.

View this post on Instagram A post shared by The World of Girish Karnad (@worldofgirishkarnad)

गिरिश कर्नाड को मिली थी चेतावनी

संस्थान के उप-निदेशक सी.वी. गोपाल ने गिरीश कर्नाड को चेतावनी देते हुए कहा कि इस लड़के को या तो एडमिशन दो, या फिर रिजेक्ट कर दो. वेटिंग लिस्ट में इसे ना ही रखा जाए तो अच्छा है. रिजल्ट आने पर पता चला की दिलीप को एडमिशन नहीं मिला है. फिर राज कपूर खुद गिरिश कर्नाड से मिलने इंस्टीट्यूट गए. वहां जाकर उन्होंने निदेशक के कहा कि मैं कल दुबई से लौटा तो पता चला की दिलीप के घर में एडमिशन नहीं मिलने की वजह से मातम चल रहा था. ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी की मौत हो गई हो.

राज कपूर के दिलीप के एडमिशन के लिए सुननी पड़ी थीं बातें

मैंने राज कपूर जी से कहा कि केवल 10 सीटे है अगर उसमें से एक भी नॉन डिजर्विंग केंडिडेट को दे दी तो ये अन्याय होगा. अभिनेता ने कहा कि अगर दिलीप के पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है तो मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगा लेकिन अगर वो वेटिंग लिस्ट में टॉप पर है तो आप थोड़े उदार तो हो ही सकते हैं. गिरिश कर्नाड ने भी कहा कि आप उन निर्माताओं में से हैं जो किसी भी संस्थान से पासआउट स्टूडेंट्स को काम नहीं देते हैं. आप एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट जरूर करते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं देते हैं.

फाइनली ऐसे मिला था दिलीप को एडमिशन

गिरीश कर्नाड ने कहा कि ठीक है, आप अपनी किसी फिल्म में लीड रोल ना सही लेकिन साइड रोल ही दिलीप को दे दीजिए. अगर आप हामी भरते हैं तो मैं एडमिशन दे दूंगा. ये सुनकर राज कपूर शॉक्ड रह गए. अभिनेता ने कहा कि मैं जिस काम के लिए यहां आया था वो मैंने किया. आपको जैसा उचित लगे, वैसा करिए. गिरिश कर्नाड ने कहा- आप यहां आए हमारे लिए बड़ी बात है, आप दिलीप को बोलिए उन्हें एडमिशन मिल गया है. कोर्स पूरा करने के बाद दिलीप टीवी धारावाहिक ‘नुक्कड़’ से लोकप्रिय हुए.