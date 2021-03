Godzilla vs. Kong Box Office update: गॉडजिला और किंग कॉन्ग के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद है. हाल ही में पर्दे पर रिलीज हुई मॉन्स्टर ड्रामा फिल्म गॉडजिला वर्सेज कॉन्ग (Godzilla vs. Kong) इन दिनों खूब चर्चा में है. कोरोनावायरस के दौरान जहां एक तरफ थिएटर में फिल्मों के रिलीज को रिस्क माना जा रहा है वहीं यह फिल्म चीन में धमाल मचा रहा है. भारत में भले ही इस फिल्म ने ज़्यादा कमाल नहीं दिखाया मगर चीन में ‘Godzilla vs. Kong’ ने झंडे गाड़ दिए हैं. जैसा कि कई चीनी बॉक्स ऑफिस प्रकाशनों द्वारा बताया गया है कि फिल्म ने अपने पहले सप्ताहांत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ‘Avatar’ फिल्म को पछाड़ दिया है. Also Read - Godzilla vs Kong ने बॉक्स ऑफिस पर की धमाकेदार शुरुआत, कोरोना के बाद सबसे बड़ी ओपनिंग का बनाया रिकॉर्ड

चीनी सिनेमा के टिकटिंग प्लेटफ़ॉर्म माओयान की रिपोर्ट के मुताबिक गॉडजिला वर्सेज कॉन्ग (Godzilla vs. Kong) ने चीन बॉक्स ऑफ़िस में तूफान ला दिया है और अपनी रिलीज़ के तीन दिनों के भीतर ही 459 मिलियन युआन (509 करोड़ रुपये से अधिक) कमा लिए हैं. इस आंकड़े के साथ इस फिल्म ने टेनेट के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है जो पिछले साल सितंबर में रिलीज हुई थी.

कोरोना के बीच सिनेमाघर खुलने के बाद गॉडजिला वर्सेज कॉन्ग (Godzilla vs. Kong) चीन में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. भारत की बात करें तो यहां इस फिल्म ने महज 28.96 करोड़ रुपये ही कमाए हैं.

Check out the detailed Box Office Breakup of Godzilla vs. Kong in India:

-Wednesday: Rs 6.40 crore

-Thursday: Rs 5.40 crore

-Friday: Rs 4.22 crore

-Saturday: Rs 6.42 crore

-Sunday: Rs 6.52 crore

-Total: Rs 28.96 crore

बता दें कि एडम विंगार्ड के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मिथकीय कहानियों के किरदार किंग कॉन्ग और गॉडजिला की आपस में टक्कर दिखाई गई है.