Golden Girl Sonalika Prasad in web series Love Guru crosses all the limits see bold pics-फिल्म इंडस्ट्री में 'गोल्डन गर्ल' के रूप में चर्चित सोनालिका प्रसाद इन दिनों बेहद व्यस्त हैं. बेहद कम अरसे में चर्चित होने वाली अभिनेत्री सोनालिका इन दिनों अपनी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं. सोनालिका की जल्द ही एक वेब सिरीज रिलीज होने वाली जिसमें वे बोल्ड अंदाज में दिखने वाली है. सोनालिका की पहली वेब सीरीज 'लव गुरु' जल्द ही रिलीज होने वाली है. यह शानदार वेब सिरीज 'वाओ' पर जल्द आने वाली है. जिसका प्रोमो आउट हो गया है. लव गुरु नामक इस वेब सिरीज में सोनालिका अलग बोल्ड अंदाज में दर्शकों को नजर आएंगी.

सोनालिका इन दिनों फिल्मों के अलावे कई वेब सिरीज में काम कर रही हैं और कई रिलीज होने वाली हैं. लव गुरु उनकी पहली वेब सिरीज है, जिसे लेकर वह बेहद उत्साहित हैं.

उन्होंने कहा कि इस वेब में उनका किरदार काफी बोल्ड है, जो कि प्रशंसकों के लिए सरप्राइज पैकेज होगा.

सोनालिका के प्रशंसकों के लिए यह वेब सिरीज लव गुरु बेहद खास होगी, जिसमें उनका लुक और उनका कैरेक्टर बड़ा दिलचस्प है.