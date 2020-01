ऑस्कर के बाद गोल्डन ग्लोब दुनिया का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड माना जाता है. इसकी शुरुआत हो चुकी है. बता दें कि गोल्डन ग्लोब 2020 अवॉर्ड सेरेमनी अमेरिका स्थित लॉस एंजिलिस शहर के बेवर्ली हिल्टन होटल में हो रहा है. दिसंबर 2019 के आखिरी सप्ताह में गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड 2020 के नॉमिनेशन की घोषणा की गई थी. इस अवॉर्ड के बाद अब आने वाले दिनों में SAG Awards, BAFTA और Oscars 2020 का आयोजन होगा. गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020 के विजेताओं की पूरी सूची यहां देखें:

Congratulations to Ramy Youssef (@ramy) – Best Performance by an Actor in a Television Series – Musical or Comedy – Ramy. – #GoldenGlobes pic.twitter.com/idWiAoA3Kk — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

– सबसे पहला अवॉर्ड रामी यूसुफ को दिया गया. रामी को यह अवॉर्ड उनके टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल या कॉमेडी – रामी (Ramy) के लिए दिया गया.

#GoldenGlobes winner Ramy Youssef discusses the modern representation of family in his show Ramy backstage after his big win. pic.twitter.com/EltDEY4lgW — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

– साउथ कोरिया की पैरासाइट (Parasite) को विदेशी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवॉर्ड दिया गया.

Congratulations to Russell Crowe (@russellcrowe) – Best Performance by an Actor in a Limited Series or a Motion Picture Made for Television – The Loudest Voice. – #GoldenGlobes pic.twitter.com/1L7xP9sKRT — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

– एक सीमित सीरीज या टेलीविजन के लिए बनी मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दि लाउडेस्ट वॉइस (The Loudest Voice) के लिए रसेल क्रो (Russell Crowe) को मिला.

Congratulations to Stellan Skarsgård – Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television – Chernobyl. – #GoldenGlobes pic.twitter.com/LjcHtUm4sD — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

– सीमित सीरीज या टेलीविजन के लिए बनी मोशन पिक्चर में सपोर्टिंग रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार Chernobyl (शर्नोबिल) सीरीज के लिए स्टेलन स्कार्सगार्ड (Stellan Skarsgård) ने जीता.

Congratulations to Succession – Best Television Series – Drama. – #GoldenGlobes pic.twitter.com/ZBTEAMBA1V — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

– सक्सेशन (Succession) को ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज का अवॉर्ड मिला.

Congratulations to Phoebe Waller-Bridge – Best Performance by an Actress in a Television Series – Musical or Comedy – Fleabag (@fleabag). – #GoldenGlobes pic.twitter.com/kpvpPDnaVj — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

– टेलीविजन सीरीज (म्यूजिकल या कॉमेडी) में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फ्लीबैग (Fleabag) के लिए फीबी वॉलर-ब्रिज (Phoebe Waller-Bridge) को मिला.

– बेस्ट परफॉर्मेंस एक्ट्रेस, टेलीविजन सीरीज-ड्रामा का अवॉर्ड ओलिविया कोलमैन (Olivia Colman, The Crown) को द’ क्राउन’ के लिए मिला. बेस्ट परफॉर्मेंस सपोर्टिंग एक्ट्रेस, सीरीज, लिमिटेड सीरीज/ मोशन पिक्चर का अवॉर्ड पैट्रिसिया आर्क्वेट (Patricia Arquette) को ‘द एक्ट’ के लिए मिला.