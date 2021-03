Golden Globe Awards 2021: 78वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड (Golden Globes 2021) इस बार कोरोना की वजह से वर्चुअल तरीके से हुआ है. ऐसे में जाहिर है कि इस बार गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स (Golden Globe Awards) में सितारों की चमक नहीं दिखी लेकिन ऑनलाइन सितारों ने इसका जमकर लुफ्त उठाया. गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स (Golden Globe Awards) को इस साल एमी फोलर और टीना फे होस्ट कर रही हैं. गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड 2021 के विजेताओं की लिस्ट सामने आ गई है, विजातओं के नाम पर एक नजर. Also Read - Shah Rukh Khan की बेटी Suhana Khan ने दोस्तों के साथ जमकर की पार्टी, दिखा बेहद बोल्ड अंदाज...देखें Video

Congratulations to John Boyega (@JohnBoyega) – Best Performance by an Actor in a Television Supporting Role – Small Axe. – #GoldenGlobes pic.twitter.com/hmPiUEwvOl — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

.@jasonsudeikis wins for Best Actor in a TV Series, Musical or Comedy at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/kJyyfRcH6g — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Congratulations to The Queen’s Gambit – Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television. – #GoldenGlobes pic.twitter.com/sPqxJT1qNc — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Congratulations to Chadwick Boseman (@chadwickboseman) – Best Performance by an Actor in a Motion Picture – Drama – Ma Rainey’s Black Bottom (@MaRaineyFilm). – #GoldenGlobes pic.twitter.com/aVUlR7IyHq — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021



बेस्ट मोशन पिक्चर (ड्रामा)- Nomadland

बेस्ट एक्ट्रेस, मोशन पिक्चर- Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

बेस्ट एक्टर, मोशन पिक्चर (Musical or Comedy)- Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm)

बेस्ट मोशन पिक्चर (Musical or Comedy)- Borat Subsequent Movie film (Amazon Studios)

बेस्ट डायरेक्टर, मोशन पिक्चर – Chloé Zhao, Nomadland (Searchlight Pictures)

बेस्ट एक्टर, मोशन पिक्चर Drama- Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

बेस्ट टेलीविजन लिमिटेड सीरिज/मोशन पिक्चर मेड फॉर टीवी- The Queen’s Gambit (Netflix)

बेस्ट टीवी सीरीज- The Crown (Netflix)

बेस्ट Actor- Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit)

Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit)

बेस्ट एक्ट्रेस, सपोर्टिंग रोल (Limited Series or Motion Picture Made for Television)

Gillian Anderson (The Crown)

सपोर्टिंग रोल, बेस्ट एक्ट्रेस (Any Motion Picture)

Jodie Foster (The Mauritanian)

बेस्ट मोशन पिक्चर (Foreign Language)- Minari (A24)

टीवी सीरिज में बेस्ट परफॉर्मेंस (ड्रामा)- Jason Bateman (Ozark)

बेस्ट एक्ट्रेस, मोशन पिक्चर (Musical or Comedy)- Rosamund Pike (I Care a Lot)

बेस्ट टीवी सीरिज (Musical or Comedy)- Schitt’s Creek

बेस्ट परफॉर्मेंस, एक्टर (Television Series, Musical or Comedy)- Jason Sudeikis (Ted Lasso)

बेस्ट ओरिजिनल स्कोर- Motion Picture

Soul (Pixar) – Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग – Motion Picture

Io Si (Seen) from The Life Ahead (Netflix) – Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi

बेस्ट परफॉर्मेंस,एक्ट्रेस , Television Series – Drama

Emma Corrin (The Crown)

बेस्ट स्क्रीन प्ले– Motion Picture

Aaron Sorkin – The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

बेस्ट परफॉर्मेंस, एक्टर (Limited Series or Motion Picture Made for Television)

Bryan Cranston (Your Honor)

बेस्ट मोशन पिक्चर- एनिमेटेड

Soul (Walt Disney Pictures)

बेस्ट परफॉर्मेंस, एक्ट्रेस, Limited Series, Musical or Comedy

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

बेस्ट परफॉर्मेंस, एक्टर, सपोर्टिंग रोल (Limited Series or Motion Picture Made for Television)

John Boyega (Small Axe)

बेस्ट एक्टर, सपोर्टिंग रोल (Any Motion Picture)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

78वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड (Golden Globes 2021) में ‘द क्राउन’ (Th Crown) का जलवा रहा है. इसने बेस्ट टीवी सीरीज के साथ, बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस समेत कुल 3 कैटेगरी में अवॉर्ड जीते है. गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के लिए इस साल ‘द क्राउन’ से लेकर ‘शिट्स क्रीक’ (Schitt’s Creek) जैसे कई पॉपुलर शो नॉमिनेट हुए थे.