Golden Globe Awards 2023: 'आरआरआर' के 'नाटू नाटू' सॉन्ग को मिला बेस्ट सॉन्ग का गोल्डन ग्लोब

Golden Globe Awards 2023: आरआरआर जब से रिलीज हुई है, तब से हर तरफ इस फिल्म की तारीफ हो रही है. इस फिल्म ने अब तक की खिताब अपने नाम किए हैं. वहीं अब एसएस राजामौली की फिल्म को दो कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया है. बता दें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स का 80वां संस्करण अमेरिका में कैलिफोर्निया के बेवेर्ली हिल्स स्थित बेवेर्ली हिल्टन में शुरू हो गया है. गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में दुनिया भर की फिल्में मुकाबले में हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें आरआरआर फिल्म भी दो कैटगरी में नामित हुई है. 80वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘आरआरआर’ सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर (तेलुगु गीत नातू नातू) श्रेणी में नामांकित किया गया है. 2023 के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह के लिए नामांकनों की घोषणा 12 दिसंबर 2022 को हुई थी.