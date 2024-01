Golden Globe Awards 2024 : 'आयरन मैन' फेम Robert Downey Jr को मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड, यहां देखें पूरी लिस्ट

Golden Globe Awards 2024 : हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर अवॉर्ड ‘गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024’ के लिए दुनिया का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि आज (सोमवार) इस पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया. अवॉर्ड शो को स्टैंड-अप कॉमेडियन जो कोय ने होस्ट किया और अपने चुटकुलों के साथ-साथ अवॉर्ड जीतने वाली हस्तियों का मंच पर स्वागत भी किया. ‘आयरन मैन’ फेम हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर (Robert Downey Jr.) ने इस साल अपना तीसरा गोल्डन ग्लोब जीता, उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की ‘ओपेनहाइमर’ में अपने काम के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के नॉमिनेशन में 81वां गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड अपने नाम किया. वहीं, डायरेक्टर ग्रेटा गेरविग की सुपरहिट फिल्म ‘बार्बी’ को इस साल के गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले.

‘बार्बी’ को बेस्ट पिक्चर (म्यूजिकल या कॉमेडी) सहित कुल 10 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते 81 वर्षों से ‘गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स’ का आयोजन किया जा रहा है, इतिहास में ‘बार्बी’ दूसरी ऐसी फिल्म हैं, जिसे इतने नॉमिनेशन में जगह मिली है. डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की ‘ओपेनहाइमर’ को कुल 8 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है और यह इस साल की दूसरी सबसे अधिक नॉमिनेटेड फिल्म बन गई है. ‘ओपेनहाइमर’ को बेस्ट मोशन पिक्चर (ड्रामा) कैटेगरी में भी नॉमिनेट किया गया है. जस्टिन ट्राइट के डायरेक्शन में बनीं ‘एनाटॉमी ऑफ ए फॉल’ एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जिसमें एक लेखिका को अपने पति की हत्या के बाद खुद को निर्दोष साबित करने की लड़ाई लड़ रही है. ‘ओपेनहाइमर’ को इस फिल्म से कड़ी टक्कर मिल रही है.

👏 Congratulations to the Best Supporting Male Actor – Motion Picture winner Robert Downey Jr. for his role in Oppenheimer! #GoldenGlobes pic.twitter.com/8qVYgcI1R5

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024