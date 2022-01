Golden Globes winners 2022: गोल्डन ग्लोब्स का इवेंट इस साल प्राइवेट रखा गया. हालांकि मेकर्स ने इसके ऑर्गेनाइज करने की प्लानिंग की थी लेकिन पिछले साल हुए रेड कार्पेट को लेकर विवाद के बाद उन्होंने इस प्राइवेट करना ही ठीक समझा. इसकी कोई लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं की गई. गोल्डन ग्लोब्स के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर इस बात की जानकारी दी गई थी इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है.Also Read - Moto G71 5G दमदार फीचर्स के साथ आज भारत में होगा लॉन्च, जानिए संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

"The Power of the Dog" (Netflix) (WINNER) को बेस्ट पिक्चर, म्यूजिकल और कॉमेडी के लिए अवार्ड किया गया.

वहीं "West Side Story" (20th Century Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures) (WINNER) रहीं.

बेस्ट परफार्मेंस एक्टर ( Best Performance by an Actor in a Motion Picture, Drama) का पुरस्कार Will Smith (“King Richard”) (WINNER) को मिला.

निकोल किडमैन ने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब इस बार अपने नाम किया. Nicole Kidman (“Being the Ricardos”) (WINNER)

दक्षिण कोरिया के जाने-माने अभिनेता ओ योंग सू ने टेलीविजन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार अपने नाम किया है.