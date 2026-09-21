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'धुरंधर' को पछाड़कर ऑस्कर की रेस में 'गोंधल'! जानिए आखिर 99th Oscars के लिए क्यों चुनी गई यह फिल्म

Gondhal Chosen For Oscars 2027: फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की जूरी ने आने वाले 2027 ऑस्कर के लिए 33 भारतीय फिल्मों में से 'गोंधल' को चुना है, तो आइए जानते हैं इसका क्या कारण हो सकता है.

Edited By: Shilpi Singh
Updated: September 21, 2026, 12:00 PM IST
'धुरंधर' को पछाड़कर ऑस्कर की रेस में 'गोंधल'! जानिए आखिर 99th Oscars के लिए क्यों चुनी गई यह फिल्म

Gondhal Chosen Over Dhurandhar For Oscars 2027: फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2027 में होने वाले 99वें ऑस्कर के लिए 2025 की मराठी थ्रिलर फिल्म ‘गोंधल’ को चुना है. शुरुआती अनुमानों में कहा जा रहा था कि मुकाबला ‘धुरंधर’, ‘बालन’ और ‘हनुमान अंश’ के बीच होगा. हालांकि, समय की कमी के कारण ‘हनुमान अंश’ को दौड़ से बाहर होना पड़ा, और सिनेमा के शौकीनों को उम्मीद थी कि रणवीर सिंह की जासूसी थ्रिलर फिल्म को एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए भेजा जाएगा, लेकिन आखिर में ‘गोंधल’ को चुना गया। FFI की जूरी के सदस्य विवेक वासवानी ने बताया कि ‘धुरंधर’ को ऑस्कर के लिए क्यों नहीं भेजा गया.

FFI जूरी ने ‘धुरंधर’ को क्यों नहीं चुना?

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NDTV को दिए एक इंटरव्यू में वासवानी ने बताया, ‘कुछ लोगों को यह पसंद आई, लेकिन हमें नहीं लगा कि यह ऑस्कर के लायक फ़िल्म है, उन्होंने आगे कहा कि जूरी के 14 सदस्यों में से सिर्फ़ चार ने आदित्य धर की इस फ़िल्म के पक्ष में वोट किया’. फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अभय सिन्हा ने बताया कि 2027 के ऑस्कर के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री ‘गोंधल’ को 33 भारतीय फिल्मों में से चुना गया, क्योंकि इसने सिलेक्शन कमेटी को प्रभावित किया था. ANI से बात करते हुए उन्होंने इसे एक ‘फैमिली मूवी’ बताया, जिसमें अलग-अलग जॉनर भी शामिल थे.

15 जूरी सदस्यों ने कुल 33 फ़िल्मों को मंज़ूरी दी है

एक आधिकारिक बयान में सिन्हा ने कहा, ’15 जूरी सदस्यों ने कुल 33 फ़िल्मों को मंज़ूरी दी है. आज दोपहर 3 बजे हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद NFDC में इसकी घोषणा की गई यह एक फ़ैमिली मूवी और थ्रिलर है, जिसमें सब कुछ मिला-जुला है. यह सभी को पसंद आई फिर इसे चुना गया. इसमें 14 हिंदी फ़िल्में थीं और बाकी मराठी, तेलुगु और तमिल भाषा की थीं बहुत सारी फ़िल्में थीं.’

ऑस्कर 2027 के लिए ‘गोंधल’ को कैसे चुना गया?

‘गोंधल’ का चयन FFI सिलेक्शन कमिटी ने किया. इस कमिटी में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अलग-अलग क्षेत्रों और विशेषज्ञता वाले 14 सदस्य शामिल थे, और फिल्ममेकर पी. शेषद्रि इसके चेयरमैन थे. ‘गोंधल’ का निर्देशन संतोष दवाखर ने किया था और इसमें किशोर कदम, इशिता देशमुख, योगेश सोहोनी, निषाद भोईर और अनुज प्रभु मुख्य भूमिकाओं में थे. सिलेक्शन कमिटी में पूरे भारत से फिल्म निर्माता, अभिनेता, प्रोड्यूसर, सिनेमैटोग्राफर, एडिटर और अन्य प्रोफेशनल शामिल थे. फ़िल्म का संगीत इलैयाराजा ने तैयार किया था। ‘गोंधल’ 14 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई. इसके निर्देशक नेशनल अवॉर्ड विजेता हैं. ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, इस मराठी थ्रिलर फ़िल्म ने 90 लाख रुपये की कमाई की, जबकि भारत में इसका नेट कलेक्शन 84 लाख रुपये दर्ज किया गया.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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