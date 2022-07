Good Luck Jerry Review In Hindi: तमिल फिल्म ‘कोलामावू कोकिला’ की रीमेक ‘गुड लक जेरी’ आज पर्दे पर नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी+ हॉटस्टार पर आ चुकी है और इस फिल्म में लीड रोल में आप जान्हवी कपूर को देखेंगी जिनकी पिछली फिल्म रूही थी जो बड़े पर्दे पर आई थी और ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. ऐसे में अब जान्हवी कपूर अपनी नई फिल्म गुड लक जेरी लेकर ओटीटी पर आई हैं. दक्षिण भारत की चर्चित फिल्मों की हिंदी रीमेक फिल्म गुड लक जेरी दर्शकों के दिलों में उतर पाती है या नहीं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन आप इस वीकेंड पर इस फिल्म को देखें या नहीं ये हम आपके इस रिव्यू में बताएंगे.Also Read - Good Luck Jerry: डरी-सहमी सी Janhvi Kapoor ने उठाई बंदूक, पोस्टर शेयर कर कहा- गुड लक नहीं बोलोगे?

जानें क्या है कहानी

तमिल सिनेमा के चर्चित निर्देशक नेल्सन दिलीप कुमार की लिखी कहानी को हिंदी और पंजाबी मिश्रित कलेवर में पंकज मट्टा ने अच्छे से उतारा गाया है. बता दें कि फिल्म ‘गुड लक जेरी’ में जान्हवी कपूर मुख्य किरदार में हैं और वो इसमें जया कुमारी उर्फ जेरी के किरदार में हैं. ट्रेलर देखर साफ जाहिर है कि फिल्म में उनका किरदार एक ऐसी लड़की है जो अपने परिवार के पेट पालने के लिए काम करती है. कहनाी सिंपल सी है मसाज पार्लर में काम करने वाली घर की बड़ी बेटी के कहीं पैर न भटक जाएं तो मां उसके हाथ पीले करने के फेर में है, वह खुद भी मोमोज बनाकर घर चलाने की कोशिश करती रहती है. छोटी बेटी छाया कुमारी उर्फ चेरी अभी पढ़ रही है. घर में सिर्फ तीन महिलाएं ही हैं तो पड़ोस वाले अंकल भी खुद को घर का हिस्सा मान लेते हैं. अपना ये रिश्ता वह आगे चलकर निभाते भी हैं. वहीं जेरी पैसा कमाने के चक्कर में नशे के कारोबार में आ जाती है ताकि वो जमकर पैसा कमाए और फिर वो कैसे इस धंधे में अपने पैर जमाती है और साथ ही परिवार को भी लेकर चलती है यही पूरी कहानी है. Also Read - Good Luck Jerry: किसानों ने जाह्नवी कपूर को फिल्म की शूटिंग करने से रोका, कहा- हमारे समर्थन में बयान दो

कैसी है एक्टिंग

कहानी में कॉन-कॉमेडी को भी एक्स्प्लोर किया गया है. जाह्नवी के अलावा फिल्म में दीपक डोबरियाल, मीता वशिष्ठ, नीरज सूद और सुशांत सिंह अहम किरदारों में दिखायी देंगे. फिल्म में एक्टिंग की बात करें तो हर फिल्म में पिछली फिल्म से बेहतर होने की कोशिश लगातार जान्हवी कपूर कर रही हैं और इस फिल्म में वो बिहारी बनकर खुद को चैलेंज करती हुई नजर आ रही हैं. हालांकि वो इस किरदार में और जान डाल सकती थी, लेकिन उनका काम काबिले तारीफ है. अलग अलग स्थितियों में जान्हवी का अभिनय अलग अलग भावों के साथ फिल्म को मजबूती प्रदान करता है और फिल्म देखने का असल यूएसपी भी वह ही हैं. इसके साथ ही फिल्म के बाकी कलाकारो ने भी अपने किरदार को साथ पूरी इंसापी की है और हर पल में उन्होंने फिल्म को उपर उठाने की कोशिश की है. Also Read - Good Luck Jerry First Look: जाह्नवी कपूर ने पंजाब में शुरु की 'गुड लक जेरी' की शूटिंग, सामने आया फिल्म का फर्स्ट लुक

क्यो देखें फिल्म

अगर आप हल्की फुल्की कॉमेडी देखना पसंद करते हैं तो आप इस वीकेंड पर फिल्म को देख सकते हैं, हालांकि फिल्म में आप बोर नहीं होंगे लेकिन ये आफको किसी फन राइड पर या किसी तरह से हैरान नहीं करती है. फिल्म सिंपल है और ज्यादा दिमाग लगाान नहीं है, हालांकि फिल्म कई जगह पर आपको लड़खड़ाती हुई भी नजर आई है और साथ ही फिल्म की कहानी का उपसंहार तलाशने में थोड़ी जल्दबाजी भी हो गई है, लेकिन किरदारों ने इसके साथ इंसाफी की है. हालांकि फिल्म में कई सारी कमजोर कड़ी भी है और जान्हवी कपूर की भावनात्मकता और स्क्रीन उपस्थिति की कमी के कारण पूरी तरह से जटिल हो गई है.

Movie Review- गुड लक जेरी

कलाकार- जान्हवी कपूर , मीता वशिष्ठ , सुशांत सिंह , दीपक डोबरियाल , सौरभ सचदेव और मोहन कंबोज आदि

लेखक- नेल्सन दिलीप कुमार और पंकज मट्टा

निर्देशक- सिद्धार्थ सेन

निर्माता- लाइका प्रोडक्शंस , कलर येलो प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स

ओटीटी- डिज्नी+ हॉटस्टार

रेटिंग- 2.5/5