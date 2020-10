After Anushka Sharma-Virat Kohli, Kareena Kapoor Khan-Saif Ali Khan, Anita Hassanandani-Rohit Reddy, it’s Amrita Rao and RJ Anmol, who are expecting their first baby- अनुष्का-विराट, करीना-सैफ अली खान, अनिता हंसनदानी-रोहित रेड्डी के बाद अमृता राव और आर जे अनमोल अब मम्मी-पापा बनने वाले हैं. Also Read - क्या सरकार की इस योजना के तहत बेरोजगारों को हर दिन मिलेगा 2000 तक कमाने का मौका? जानें क्या है सच्चाई

'विवाह' की एक्ट्रेस अमृता ने 2016 में अनमोल से शादी की थी और वे अब अपने बच्चे की जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

हाल ही में अमृता की प्रेग्नेंसी की पहली तस्वीर सामने आई है. दरअसल, दोनों को साथ एक क्लिनिक के बाहर स्पॉट किया गया. खबर के मुताबिक उनकी प्रेग्नेंसी के बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया के एक सोर्स के मुताबिक ये कपल बेहद खुश है. लॉकडाउन से पहले प्रेग्नेंट हुई थीं दोनों अपने घर में नए मेहमान की तैयारी में लगे हैं.