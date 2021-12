Good News Bharti Singh Singh Is Pregnant With The First Child: टीवी इंडस्ट्री की मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) अपने कमाल की कॉमेडी टाईमिंग के लिए जानी जाती हैं और सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं. भारती सिंह (Bharti Singh) और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया (Haarsh Limbachiyaa) जल्द ही माता-पिता बन सकते हैं. उनके घर अगले साल किलकारियां गूंजने वाली हैं. रिपोर्ट्स की माने तो भारती अपने घर में नए बेबी की प्लानिंग कर रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक भारती सिंह (Bharti Singh) प्रेग्नेंट हैं और साल 2022 में उनके घर में किलकारियां गूंजने वाली है. हालांकि कपल ने अभी तक इस खबर को कंफर्म नहीं किया है मगर इससे इनकार भी नहीं किया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारती सिंह (Bharti Singh) की प्रेग्नेंस की खबर समय से आ रही हैं. दोनों ने अक्सर फोटोग्राफर्स भी बातचीत के दौरान बेबी के बारे में पूछते हैं. भारती ने एक बार कहा था कि जब से हमने शादी की है बेबी के बारे में खबरें तभी से आने लगी थीं.Also Read - Google Top-10 Film Search List: इस एक्टर की फिल्म गूगल पर कि गई सबसे अधिक सर्च, देखें पूरी लिस्ट

2017 में बड़ी धूमधाम से हुई थी शादी

भारती (Bharti Singh) ने साल 2020 में बताया था कि वह बेबी प्लान कर रहे हैं. हालांकि महामारी की वजह से उन्हें इस प्लानिंग को डिले करने का फैसला लिया था. आपको बता दें भारती और हर्ष साल 2017 में शादी के बंधन में बंधे थे. दोनों ने कुछ दिनों पहले ही अपनी चौथी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट की है. दोनों ने बहुत ही धूमधाम से शादी की थी. शादी में कई कलाकार शामिल हुए थे.

अभी खबर पर नहीं लगाई है मुहर

इन सभी खबरों पर भारती सिंह (Bharti Singh) के रिएक्शन की बात करें, तो एक्ट्रेस ने ऐसी सभी अफवाहों का खंडन नहीं किया और उन्होंने कहा, 'मैं किसी भी बात से इनकार या पुष्टि नहीं करूंगी, लेकिन जब समय सही होगा तो मैं इसके बारे में खुलकर बात करूंगी.ऐसी चीजों को कोई छिपा नहीं सकता. इसलिए जब मुझे लगेगा यह बताने लायक है, तो हम पब्लिक में खुद इस बारे में आकर बात करूंगी.'