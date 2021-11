Swara Bhasker Will Going To Be A Mother Soon: अपनी बेबाकी और बोल्ड अंदाज के लिए मशहूर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) हर बार अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लेती हैं. वहीं स्वरा (Swara Bhasker) अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. बता दें कि एक्ट्रेस अपने बयानों की वजह से जमकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड होती हैं. ऐसे में अब फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, दरअसल स्वरा (Swara Bhasker) जल्द ही मां बनने वाली है और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली है.Also Read - Karanvir Bohra ने बीच समंदर पत्नी संग किया वाइल्ड रोमांस, तस्वीरों ने तहलका मचा दिया

स्वरा ने बच्चा गोद लेने की है प्लानिंग

बता दें कि स्वरा (Swara Bhasker) इन दिनों सिंगल और लगा है कि वो शादी करना नहीं चाहती हैं तभी तो वो मां बनने जा रही हैं. दरअसल स्वरा ने एक बच्चे को गोद लेने का फैसला लिया है. वह मां बनना चाहती हैं जिसकी लिए उन्होंने लीगल प्रोसेस के लिए भी अप्लाई कर दिया है. स्वरा ने एक इंटरव्यू में स्वरा ने बच्चा गोद लेने की जानकारी दी है. Also Read - Arjun Rampal Birthday: दिल्ली की एक पार्टी ने बदल दी थी अर्जुन रामपाल की किस्मत, 14 साल छोटी मॉडल को कर रहे हैं डेट

अडॉप्टशन की प्रक्रिया शुरू हुई

हाल ही में एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में स्वरा (Swara Bhasker) ने बताया है कि उन्होंने बच्चा गोद लेने के लिए सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी में अप्लाई किया है और वह इस समय वेटिंग लिस्ट में हैं. स्वरा ने कहा कि मैं हमेशा से फैमिली और बच्चे चाहती थी. मुझे एहसास हुआ कि बच्चा गोद लेना इसका आसान रास्ता है. लकी हूं कि भारत में राज्यों में सिंगल मां को बच्चा गोद लेने की अनुमति है. मैं कई कपल्स से मिली जिन्होंने बच्चे गोद लिए हैं और उन बच्चों से मिली जिन्हे गोद लिया गया था और अब एडल्ट हो चुके हैं. Also Read - India’s Got Talent: कैंसर से जंग के बाद सेट पर किरण खेर की वापसी, Shilpa Shetty ने शेयर किया BTS वीडियो

माता-पिता दे रहे हैं साथ

स्वरा के इस फैसले का उनके माता-पिता सपोर्ट कर रहे हैं. स्वरा (Swara Bhasker) ने कहा कि मैंने CARA के जरिए अडॉप्टशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. वर्कफ्रंट की बात करें तो स्वरा भास्कर ने हाल ही में शॉर्ट फिल्म शीर कोरमा में सपोर्टिंग रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता है. इस फिल्म में दिव्या दत्ता, शबाना आजमी सहित कई कलाकार नजर आए हैं. इसे फराज आरिफ ने डायरेक्ट किया है. वह इन दिनों अपने नए प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं.