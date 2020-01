अक्षय कुमार- करीना कपूर स्टारर फिल्म गुड न्यूज ने रिलीज से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. यह फिल्म पहले ही दिन दर्शकों और क्रिटिक्स का दिल जीतने में कामयाब रही है. फिल्म की 6 दिन की कमाई की बात करें तो इस मूवी ने 100 करोड़ का बिजनेस करके बैंचमार्क सेट कर दिया है. 1 जनवरी तक फिल्म ने 117.10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा- “#GoodNewwz is 💯 Not Out… Hits the ball out of the park on Day 6… Ends 2019 with #GoodNewwz… Begins 2020 with #GoodNewwz… Fri 17.56 cr, Sat 21.78 cr, Sun 25.65 cr, Mon 13.41 cr, Tue 16.20 cr, Wed 22.50 cr. Total: ₹ 117.10 cr. #India biz.” (sic). वहीं दूसरी ओर ‘दबंग 3’ की बात करें तो फिल्म के शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि ‘दबंग 3’ ने बीते दिन 2.5 से 3 करोड़ रुपये की कमाई की होगी. इस लिहाज से 13 दिनों में 145 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है.

बता दें कि इस फिल्म के निर्देशक राज मेहता हैं. फिल्म की कहानी IVF तकनीक अपना रहे दो जोड़ों के बीच हुए मिक्सअप पर आधारित है. फिल्म गुड न्यूज वरुण (अक्षय कुमार) और दीप्ति बत्रा (करीना कपूर खान) एक मॉडर्न और हाई-फाई कपल की कहानी है. ये दोनों मुंबई में रहते हैं. ये दोनों अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं और साथ ही बच्चे पैदा करने की कोशिश में भी लगे हुए हैं. दीप्ति बत्रा बच्चे चाहती हैं और वरुण के लिए ये बात काफी हद तक मुसीबत बनी हुई है. दोनों की तमाम कोशिशों के बावजूद दीप्ति बत्रा प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं. ऐसे में दीप्ति और वरुण को घरवालों से ही IVF के जरिए बच्चे पैदा करने की सलाह दी जाती है.