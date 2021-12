Google List Of Most Searched Films Of 2021: साल 2021 खत्म होने को है. कोविड (coronavirus pandemic) की दी हुई उदासी से लोग उबर नहीं पाए. हां, अब कोशिश जरूर कर रहे हैं. धीरे-धीरे सिनेमाघर खुले. लोग वापस अपने काम पर लौटने लगे. मनोरंजन के लिए कई फिल्में रिलीज हुईं. अब गूगल ने भी वो लिस्ट जारी कर दी है जो फिल्में इस साल सबसे ज्यादा सर्च की गईं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार Suriya स्टारर Suriya With Jai Bhim) कंट्रोवर्शिल फिल्म जय भीम को सबसे ज्यादा सर्च किया गया. वन्नियार समुदाय का कथित रूप से अपमान करने वाली तमिल फिल्म ‘जय भीम’ सत्य घटना पर आधारित फिल्म है.Also Read - Good News: टीवी की मशहूर कॉमेडियन Bharti Singh बनने वाली हैं मां! कहा- 'सही समय पर बताऊंगी सब'

उससे बाद सिदार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म शेरशाह और तीसरे नंबर पर सलमान खान की राधे को सर्च किया गया.

Also Read - Google Top-10 Film Search List: इस एक्टर की फिल्म गूगल पर कि गई सबसे अधिक सर्च, देखें पूरी लिस्ट

अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी दिवाली पर रिलीज़ हुई थी. इस फिल्म को भी सबसे ज्यादा सर्च किया गया था. (Most Searched Films Of 2021) इस सूची में बेल बॉटम और एटरनल को सर्च किया गया.

इसके अलावा Master (तमिल) सूर्यवंशी (हिंदी) गॉडजिला Vs किंग (इंग्लिश), मोहनलाल की मलयालम थ्रिलर दृश्यम2, अजय देवगन स्टारर भुज : द प्राइड ऑफ इंडिया को गूगल पर सर्च किया गया.