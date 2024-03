'गोपी बहू' ने PM मोदी से लगाई गुहार, अमेरिका में देवोलीना भट्टाचार्जी के दोस्त की गोली मारकर कई गई हत्या

Gopi Bahu fame Devoleena Bhattacharjee : बिग बॉस फेम और टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने अपने एक्स (ट्विटर) पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद मोदी (PM Modi) से मदद की गुहार लगाई है. सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली देवोलीना ने टीवी शो ‘साथ निभाना साथिया’ में ‘गोपी बहू’ के किरदार से पॉपुलैरिटी हासिल की. एक्ट्रेस (Devoleena Bhattacharjee) ने अपने एक्स पोस्ट में बताया कि उनके दोस्त अमरनाथ घोष की मंगलवार शाम अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई. अपने दोस्त की मौत से दुखी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए देवोलीना भट्टाचार्जी ने अपने लंबे-चौड़े पोस्ट में पीएम मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है. देवोलीना के पोस्ट पर नेटिजेंस और उनके फैंस का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है.

आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, देवोलीना भट्टाचार्जी ने अपने दोस्त और डांसर अमरनाथ घोष के शव को अमेरिका से वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मदद मांगी है. अमरनाथ घोष की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई. ‘साथ निभाना साथिया’ और ‘दिल दियां गल्लां’ की अभिनेत्री ने शुक्रवार को एक्स पर कोलकाता के अपने दोस्त के बारे में एक लंबा नोट लिखा. ‘मेरे दोस्त अमरनाथ घोष की मंगलवार शाम को अमेरिका के सेंट लुइस अकादमी के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई है. वह परिवार में अकेला था. उसकी मां की तीन साल पहले मौत हो गई थी, पिता का बचपन में ही निधन हो गया था. खैर, आरोपियों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है. उसके कुछ दोस्तों के अलावा उसके परिवार में कोई नहीं है. वह कोलकाता से था.’

My friend #Amarnathghosh was shot & killed in St louis academy neigbourhood, US on tuesday evening.

Only child in the family, mother died 3 years back. Father passed away during his childhood.

Well the reason , accused details everything are not revealed yet or perhaps no one…

