चेहरे पर अपना ही खून लगाकर कराया वैम्पायर फेशियल! शेनाज ट्रेजरी ने शेयर किया वीडियो

आजकल ग्लोइंग और यंग दिखने के लिए लोग सिर्फ स्किनकेयर प्रोडक्ट्स पर डिपेंड नहीं हैं, बल्कि कई तरह के कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स भी ट्राई कर रहे हैं. हाइड्रा फेशियल, केमिकल पील और एलईडी थेरेपी के बीच अब वैम्पायर फेशियल भी काफी चर्चा में है. इसका नाम भले ही थोड़ा डरावना हो, लेकिन इसमें किसी तरह की हॉरर वाली बात नहीं है. इस ट्रीटमेंट में इंसान के अपने खून से तैयार किए गए प्लाज्मा का यूज़ किया जाता है.
इस ट्रीटमेंट की शुरुआत व्यक्ति के हाथ से थोड़ी सा ब्लड लेने से होती है. इसके बाद ब्लड को एक खास मशीन में प्रोसेस किया जाता है, जिससे प्लेटलेट्स से भरपूर प्लाज्मा को अलग किया जाता है. इसके बाद चेहरे पर नम्बिंग क्रीम लगाई जाती है, ताकि माइक्रोनीडलिंग के दौरान असहजता (Discomfort) कम हो. फिर बारीक सुइयों वाले इक्विपमेंट से स्किन पर बेहद छोटे-छोटे चैनल बनाए जाते हैं. इसी प्रोसेस के दौरान तैयार किया गया प्लाज्मा स्किन पर लगाया जाता है, ताकि वह इन माइक्रो चैनल्स के जरिए स्किन तक पहुंच सके.शेनाज के वीडियो में भी यही प्रोसेस दिखाया गया.ट्रीटमेंट के बाद उनके चेहरे पर हल्की लालिमा नजर आने लगी, जो इस तरह के प्रोसेस के बाद नॉर्मल हो जाता है. अपने वीडियो शेनाज ने खूद बताया कि किम कार्दशियन और शाहरुख खान दोनों को यह फेशियल बहुत पसंद है.
View this post on Instagram
वैम्पायर फेशियल को आमतौर पर स्किन की क्वालिटी और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए किया जाता है. इसमें यूज़ होने वाले प्लेटलेट-रिच प्लाज्मा यानी PRP को स्किन रिपेयर और कोलेजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करने से जोड़ा जाता है. इस ट्रीटमेंट का यूज़ फाइन लाइन्स, हल्की झुर्रियों, असमान स्किन टोन और मुंहासों के निशानों जैसी समस्याओं के लिए किया जाता है. हालांकि, इसका असर हर व्यक्ति की स्किन और उसकी समस्या के हिसाब से पड़ता है.
इस ट्रीटमेंट का खर्च क्लिनिक, शहर और यूज़ की जाने वाली इक्विपमेंट पर डिपेंड करता है. आमतौर पर एक सेशन की कीमत करीब 6,000 से 15,000 रुपये के बीच बताई जाती है. वहीं, अगर इसे माइक्रोनीडलिंग के साथ कराया जाए तो खर्च लगभग 8,000 से 18,000 रुपये तक पहुंच सकता है. कुछ मामलों में बेहतर रिजल्ट के लिए एक से ज्यादा सेशन की सलाह भी दी जा सकती है.
वैम्पायर फेशियल के बाद स्किन पर कुछ समय के लिए लालिमा, सूजन, हल्की खुजली या छोटे निशान दिखाई दे सकते हैं. कुछ लोगों को ट्रीटमेंट के बाद दर्द या स्किन में टेंडरनेस भी महसूस हो सकती है. क्योंकि इसमें सुइयों और ब्लड से जुड़ा प्रोसेस होता है. इसलिए इसे किसी एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट या मेडिकल प्रोफेशनल से ही करवाना बेहतर है. अपनी स्किन की कंडीशन और किसी मौजूदा स्किन प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद ही यह ट्रीटमेंट चुनना चाहिए.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें