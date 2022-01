Govinda Brutally Troll For New Song Hello: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा (Govinda) फिल्मी दुनिया में लोगों का काफी मनोरंजन किया है. वे लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं. लेकिन अपने यू ट्यूब चैनल पर वे अपने गाने और डांस से लोगों को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. हाल ही में उन्होंने अपना तीसरा गाना Hello रिलीज़ किया है. जिसके बाद लोग उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं. लोगों को उनकी आवाज़ और डांस स्टेप्स बिल्कुल पसंद नहीं आए. एक यूजर ने लिखा- आपका दौर जा चुका है.Also Read - 36 Farmhouse: लंबे अरसे बाद सुभाष घई की वापसी, दिमाग के सारे पेंच खोल देगी ये फिल्म

वहीं एक यूजर ने लिखा- सर 90 के दशक से बाहर आ जाओ. दुनिया अब 2022 में पहुंच चुकी है.

View this post on Instagram A post shared by Govinda (@govinda_herono1)

वहीं एक यूजर ने लिखा- लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता. इतने बड़े एक्टर को भी स्ट्रीम में रहने के लिए थर्ड क्लास वीडियो बनाना पड़ रहा है.

गोविंदा ने अपने काम से हिन्दी सिनेमा में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है. साल 1986 में फिल्म ‘इल्जाम’ से डेब्यू करने वाले गोविंदा ने अपने करियर की शुरुआत एक्शन और डांसिग हीरो के तौर पर की थी, इसके बाद उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा और लगातार सुपरहिट फिल्में दी.

साथ ही 80-90 के दशक में उन्होंने कॉमेडी में हाथ आजमाया और फिर ऐसे छाए कि कॉमेडी किंग बन गए. गोविंदा ने ‘आंटी नंबर वन’, ‘कुली नंबर वन’, ‘हीरो नंबर वन’, ‘राजा बाबू’, ‘हसीना मान जाएगी’, ‘साजन चले ससुराल’ जैसी कई कॉमेडी फिल्में की. जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया.