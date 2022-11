गोविंदा ने गाया 'अगर तुम भुला ना दोगे', 'इंडियन आइडल 13' के दर्शक हुए मंत्र मुग्ध

बॉलीवुड स्टार गोविंदा, जो हमेशा अपनी कॉमिक टाइमिंग और डांसिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, ने ‘इंडियन आइडल 13’ पर 1969 की फिल्म ‘यकीन’ के ‘अगर तुम भुला ना दोगे’ की प्रतियोगी सेंजुति दास के साथ अपनी खूबसूरत प्रस्तुति से सभी को चौंका दिया. वह अपनी पत्नी सुनीता आहूजा और बेटे यशवर्धन के साथ सिंगिंग रियलिटी शो में एक सेलिब्रिटी गेस्ट थे. पिता और पुत्र ने मिलकर ‘हुस्न है सुहाना’ डांस नंबर किया, जिसमें मूल रूप से करिश्मा कपूर को ‘कुली नंबर 1’ से गोविंदा के साथ दिखाया गया था. डेविड धवन द्वारा निर्देशित, यह फिल्म 1995 में रिलीज हुई थी.

जज और सेलेब्रिटी सिंगर नेहा कक्कड़ के तो होश उड़ गए. उन्होंने कहा, “हम सभी के लिए, यह एक अद्भुत क्षण था.”