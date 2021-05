Govinda Open Up Why He Reject Salman Khan Film After Patner: गोविंदा (Govinda) और सलमान खान (Salman Khan) को लेकर मशहूर है कि दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और अक्सर साथ में नजर भी आते हैं. ऐसे में जब गोविंदा (Govinda) का बॉलीवुड में बुरा दौर चल रहा था उस वक्त सलमान (Salman Khan) उनके पास पार्टनर फिल्म लेकर गए थे औऱ ये सुपरहिट साबित हुई थी. लेकिन जब वो दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर गे तो गोविंदा (Govinda) ने फिल्म करने से मना कर दिया और अब एक्टर ने इसके बारे में खुलकर बातें की है. Also Read - ईद का तोहफा देकर कोरोना वैक्‍सीन की दूसरी डोज लेने पहुंचे Salman Khan, फैंस ने कहा 'सल्लू लव यू'

गोविंदा (Govinda) ने खुलासा करते हुए कहा है कि पार्टनर (Patner) फिल्म में काम करने के बाद सलमान (Salman Khan) उनके पास एक फिल्म करने का प्रस्ताव लेकर आए थे. इस फिल्म का निर्देशन महेश मांजरेकर करने वाले थे. ये फिल्म मराठी सिनेमा की सुपरहिट फिल्म 'शिक्षांच्या आइचा घो' की हिंदी रीमेक थी. बड़ी बात ये है कि गोविंदा (Govinda) ने इस फिल्म को मना कर दिया दिया था क्योंकि उनको फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी.



गोविंदा (Govinda) ने कहा है कि उनको फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई थी, जबकि मुझे पता था कि ये फिल्म मराठी की सुपरहिट फिल्म का रीमेक था. लेकिन उस वक्त मैं इस फिल्म को लेकर सहमत नहीं था. गोविंदा (Govinda) ने आगे कहा है कि ‘इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है कि मैं काम को लेकर भूखा हूं लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं वो काम करूंगा जो मेरे दिल को ही पसंद ना आए.

गोविंदा (Govinda) ने आगे कहा कि, ‘महेश बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन जब कुछ अच्छा होगा और दिल से पसंद आएगा तो उनके साथ काम जरूर करूंगा और सलमान का बात करूं तो वो और मैं एक साथ कॉमेडी मसाला फिल्मों के लिए अच्छे हैं. इस तरह की कला ऐसी फिल्मों के लिए नहीं हैं’.