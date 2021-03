Govinda says Krushna Abhishek is ‘spoiling’ his image: बॉलीवुड के एक्टर और अपने डांस से हर किसी का दिल जितने वाले गोविंदा (Govinda) ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने अपने भांजे और मशहूर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक को लेकर कई सारे बाते की हैं. बता दें कि पिछले कई सालों से मामा और भांजे के बीच बहुत अधिक तनातनी चल रही है. Also Read - Neena Gupta की बेटी Masaba इस बात को लेकर हुईं उदास बोलीं- मेरा शो बड़े पर्दे पर नहीं चलेगा

दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं. पिछली बार जब गोविंदा (Govinda) कपिल (The Kapil Sharma Show) के शो में आए थे तो कृष्णा (Krushna Abhishek) उस पूरे एपिसोड से नदारद थे. ऐसे में अब अपने और कृष्णा (Krushna Abhishek) के रिश्ते पर गोविंदा (Govinda) ने खुलकर बोला है जिसे सुनकर कृष्णा (Krushna Abhishek) हैरान हो सकते हैं.

हाल ही में जब एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा (Govinda) से उनके और कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) के रिश्ते को लेकर सवाल पूछा गया तो अभिनेता ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि हर कोई हैरान रह गया. जब गोविंदा (Govinda) से पूछा गया कि कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) कॉमेडी टीवी शो में उनका मजाक क्यों उड़ाते हैं? इस सवाल के जवाब में गोविंदा (Govinda) ने कहा कि कृष्णा (Krushna Abhishek) अच्छा लड़का है.

गोविंदा (Govinda) ने बयान में कहा- ‘मैं सही में ये नहीं जानता कि उससे ये सब कौन करवा रहा है. हालांकि वो एक अच्छा लड़का है. ऐसा करके वो ना केवल मजाक बना रहा है बल्कि मेरी छवि भी खराब कर रहा है, जो भी इसके पीछे है हमें सब समझ आ रहा है’.