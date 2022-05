Actor Govinda praised CM Yogi Adityanath: बॉलीवुड के डांस और एक्स्प्रेशन किंग गोविंदा (Govinda) हाल ही में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी पहुंचा. यहां उन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए. इस दौरान गोविंदा ने यूपी (Govinda In UP) में अपना दूसरा कार्यकाल चला रहे सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की तारीफ में कुछ ऐसा कहा, जिसके बाद से एक्टर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. रविवार को एक तय कार्यक्रम में सीएम योगी (Govinda and CM Yogi) की तारीफ करते हुए गोविंदा ने कहा कि योगी सरकार में यूपी का माहौल बिजनेसमैन के लिए काफी अच्छा हो गया है.Also Read - वेब सीरीज 'आधा इश्क' के लिए Gaurav Arora ने किया कमाल का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन

बता दें कि बीते रविवार बॉलीवुड एक्टर गोविंदा यूपी के बाराबंकी में नेचर पॉलीप्लास्ट लिमिटेड के नये प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे. इस दौरान एक्टर ने कहा कि इस प्लांट के लगने से प्रदेश के युवाओं को काफी फायदा मिलेगा. इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की तारीफ करते हुए गोविंदा ने कहा कि प्रदेश का माहौल अब काफी अच्छा हो गया है. इसी का नतीजा है कि लोग आगे बढ़कर यूपी में नए प्लांट लगा रहे हैं.

गोविंदा ने आगे कहा, 'बाराबंकी में नया प्लांट लगने से यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा. उनके लिए नई नौकरियां पैदा होंगी.' गोविंदा के अलावा प्लांट के अधिकारियों ने भी सीएम योगी और राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश का माहौल व्यापारियों के लिए सुगम हो गया है. यहां का माहौल अब बिहार से भी ज्यादा अच्छा है. जिस तरह बिहार में नीतीश सरकार आने के बाद विकास हो रहा है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ सरकार विकास के राह पर चल रही है.