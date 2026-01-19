By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
इमोशनल गोविंदा बोले-‘कृष्णा को मोहरा बनाया जा रहा है’, जानिए क्यों बेटे को खुलकर सपोर्ट नहीं किया?
एक लंबे समय बाद गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के बयानों पर चुप्पी तोड़ी है. अभिनेता ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है.
गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा उस बयान पर रिएक्ट किया जिसमें कहा गया कि उनके पति का 63 की उम्र में किसी से अफेयर चल रहा है. सुनीता ने गोविंदा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें इस उम्र में ये सब करना शोभा देता है क्या? गोविंदा की इस हरकत से हमारे बच्चों पर बहुत असर पड़ा है. सुनीता ने ये भी आरोप लगाया कि गोविंदा ने अपने बेटे यशवर्धन का भी सपोर्ट नहीं किया. हाल ही में गोविंदा ने इन सारे मुद्दों पर खुलकर बात की है.
मैंने अभी तक कितनी शादी की हैं?
अभिनेता ने कहा कि आप ही बताइए इस उम्र में मैंने अभी तक कितनी शादियां की हैं. 2…3?? जो लोग कई बार शादियां करते हैं उनकी पत्नियां कुछ नहीं कहतीं. वो घूमती हैं, मस्ती करती हैं. वे समाज में भी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करते हैं . वहीं आपको जब दरकिनार किया जाता है तो आप तब आप सोचते हैं इससे कैसे बाहर निकला जाए.
कृष्णा को भी किया सतर्क
गोविंदा ने कहा कि मेरे खिलाफ़ साजिश की जा रही है और इसके लिए मेरे परिवार को इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके लिए मैंने अपने भांजे कृष्णा अभिषेक को भी सतर्क किया, मैंने कहा कि देखो स्क्रिप्ट राइटर तुम्हें ऐसी लाइन्स देता है जिसमें मेरा अपमान हो. उनके आसपास के लोग उन्हें ऐसे हालात में धकेल रहे हैं जहां रिश्तों की नहीं बल्कि टीआरपी की चिंता होती है. मैंने कृष्णा को सचेत किया तो सुनीता गुस्सा हो गई. मैं समझ नहीं पाता हूं कब ये लोग ठीक होते हैं कब ये लोग गुस्सा हो जाते हैं. मैं बहुत ही शांत स्वभाव वाला हूं.
बेटे को सपोर्ट क्यों नहीं किया?
हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे यशवर्धन का सपोर्ट क्यों नहीं किया. अभिनेता ने कहा कि मैं अपनी औकात के हिसाब से काम कर रहा हूं. स्टार किड होने की आलोचना किसी को भी अंदर से तोड़ देती है. मैं अपने बच्चों के बारे में किसी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से चर्चा नहीं करता. मैं अपने ऊपर कोई दाग नहीं लेना चाहता. मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा अपनी पहचान खुद बनाए. और इतना ही कह सकता हूं कि मेरे खिलाफ साजिश चल रही है जिसका माध्यम मेरे अपनों को बनाया जा रहा है.
