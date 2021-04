Govinda Tests Positive For COVID 19: बॉलीवुड में कोरोना की जबरदस्त लहर है. अक्षय कुमार के बाद अब बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा (Govinda) कोरोनावायरस की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं और इस वक्त अपने घर पर क्वारंटाइन में है. अभिनेता ने कहा है कि वह डॉक्टरों की देखरेख में हैं. रविवार सुबह कोरोना पॉजिटिव हुए गोविंदा ने अपने संपर्क में आए लोगों से जांच करवा लेने का अनुरोध किया है. Also Read - Coronavirus in Delhi: दिल्ली में कोरोना की रफ्तार जारी, इस साल पहली बार 4000 से अधिक नए मामले

अपनी सेहत के बारे में आईएएनएस के साथ बात करते हुए अभिनेता ने कहा है, “मैंने अपना जांच कराया है और वायरस को दूर रखने के लिए सभी सावधानियां बरत रहा हूं. आज सुबह हल्के लक्षणों के साथ मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं. घर में बाकी सभी नेगेटिव आए हैं. सुनीता (पत्नी) कुछेक हफ्ते पहले कोविड-19 से ठीक हुई है.” Also Read - महाराष्ट्र में कोरोना के रिकॉर्ड 57,074 नए मामले, 222 मरीजों की मौत; नाइट कर्फ्यू से लेकर वीकेंड लॉकडाउन कई पाबंदियां लगाई गईं

उन्होंने आगे कहा, “मैं इस वक्त घर पर क्वारंटाइन में हूं और सभी चिकित्सकीय दिशानिर्देशों का पालन कर रहा हूं. मैं हर किसी से आवश्यक सावधानियां बरतने का अनुरोध करता हूं. कृपया अपना ध्यान रखें.” गौरतलब है कि हाल ही में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, परेश रावल, आमिर खान, तारा सुतारिया, संजय लीला भंसाली जैसी फ़िल्मी हस्तियां भी कोरोना का शिकार हुए हैं.