Guess Who Famous Actor He Actress Refuse To Work With Him Yes He Is Sunil Shetty

Guess Who? ये मासूम बच्चा अब बन गया है बॉलीवुड का सुपरस्टार, एक्ट्रेसेस ने कर दिया था रिजेक्ट

Who Is He: इस ब्लैक एंड व्हाइट फैमिली फोटो में मुस्कुराता हुआ जो बच्चा आप देख रहे हैं. जरा दिमाग पर ज़ोर देकर बताइए वो कौन हैं जो बॉलीवुड का सुपरस्टार बन चुका है.

Who Is He: इस ब्लैक एंड व्हाइट फैमिली फोटो में मुस्कुराता हुआ आप जो एक छोटा सा बच्चा देख रहे हैं ये बच्चा आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज करता है. क्या आप इसे पहचान पा रहे हैं. इस बच्चे के पैरेंट्स चाहते थे वो बिजनेस फील्ड में हाथ आजमाए लेकिन इन्हें तो एक्टिंग करना पसंद था. आज ये बच्चा हिंदी सिनेमा का एक बड़ा नाम बन चुका है. ये अलग बात है कि इसके लिए यहां तक का सफर इतना आसान नहीं था. अपने परिवार के खिलाफ जाकर ये निर्णय लेना इतना आसान नहीं था.

घरवाले चाहते थे कि वह पारिवारिक बिजनेस संभालें लेकिन बच्चा जिद पर अड़ा था कि उसे फिल्मों में काम करना ही है. ऐसे में उन्होंने अपने माता-पिता को बिना बताए एक्शन हीरो बनने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी.

फिर सपना सच हो जाता है

आखिर फिर वो दिन आता है जब उस बच्चे का सपना सच हो जाता है. उन्हें बतौर लीड अपनी पहली फिल्म ऑफर होती है लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती. संघर्ष जारी रहता क्योंकि उस वक्त एक्टर के शादीशुदा होने के बाद कोई भी एक्ट्रेस इनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होती.

ये बच्चा आज है सुपरस्टार

अगर आप अब भी नहीं पहचान पाए हैं तो हम आपको बता दें कि यह छोटा सा बच्चा अन्ना के नाम से मशहूर बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी हैं. 90 के दशक में जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो उन्हें कई अभिनेत्रियों ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वह शादीशुदा थे. कोई भी हीरोइन उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थी.

किसी तरह ये एक्ट्रेस तैयार हुईं

फाइनली किसी तरह सुनील शेट्टी को उनकी फिल्म के लिए एक्ट्रेस मिलीं. उनका नाम था दिव्या भारती. दिव्या सुनील शेट्टी के साथ फिल्म ‘बलवान’ में काम करने के लिए तैयार थीं. 1992 में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. इसके बाद सुनील शेट्टी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने मोहरा, गोपी किशन, हेरा फेरी जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया. आज वह अपनी बेहतरीन एक्टिंग की वजह से लोगों के दिलों पर राज करते हैं.

