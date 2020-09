नई दिल्ली: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) देश भर में चर्चा में हैं. कई लोग कंगना की आलोचना कर रहे हैं तो कई समर्थन में हैं. इस बीच गुजरात (Gujarat) में अनोखे तरीके से समर्थन किया जा रहा है. एक व्यापारी ने कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के नाम से साड़ी बनाना ही शुरू कर दिया है. इस पर कंगना की बड़ी तस्वीर है और कंगना के समर्थन में कई बातें लिखी हैं. इस साड़ी का नाम कंगना रनौत फैब्रिक (Kangana Ranaut Fabric Saree) रखा गया है. व्यापारी का कहना है कि अगर कंगना ने आवाज़ उठाई है तो कुछ गलत नहीं किया है. Also Read - अचानक आईं मुश्किलों से परेशान हैं कंगना रनौत, इस रहस्यमयी पोस्ट में कहा- अब मैं...

इतनी है कीमत, लिखी हैं ये बातें

गुजरात के सूरत में टेक्सटाइल्स का कारोबार करने वाले एक व्यापारी रजत दावेर ने कंगना रनौत के समर्थन में कंगना रनौत साड़ी बनाई जा रही है. साड़ियों पर कंगना की बड़ी तस्वीर है. साड़ी पर लिखा है कि 'झाँसी की रानी. हम महिला सशक्तिकरण का समर्थन करते हैं. मणिकर्णिका, कंगना, हम आपको सलाम करते हैं.' व्यापारी के अनुसार इन साड़ियों की कीमत एक हज़ार रुपये से शुरू होती है.

What happened with her is wrong. She wanted to raise her voice to support something but her voice was suppressed & her office was demolished. We launched this saree yesterday & have already received multiple orders. The price range starts from Rs 1000: Rajat Dawer, businessman https://t.co/jZuyvniMTw pic.twitter.com/YRg6u8bFJx

