Gulaal Black Friday Patiala House Actor Now Work As A Security Guard Know The Life Story

अक्षय कुमार के साथ काम कर चुका ये एक्टर अब कर रहा है चौकीदारी, नाम सुनकर हो जाएंगे हैरान

Actor Who Had To Work As A Security Guard: सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने और आर्थिक तंगी के बावजूद सावी सिद्धू को उम्मीद है कि जल्द ही फिल्मों में काम मिलने लगेगा.

Actor Who Had To Work As A Security Guard: जितनी चकाचौंध और ग्लैमर से भरी बॉलीवुड की जिंदगी है। उतनी ही अनिश्चित भी है. यहां कुछ लोग बुलंदियों को छू रहे हैं तो कुछ जिंदगी जीने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं. गुलाल-पटियाला हाउस और बेवकूफियां जैसी फिल्मों में काम कर चुके सवि सिद्धू इन दिनों सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने पर मजबूर हैं, उन्होंने एक वीडियो इंटरव्यू में अपनी इस हालत का खुलासा किया है. सवी ने फिल्म कंपेनियन से बात करते हुए अपनी दास्तां सुनाई है. बता दें सवी सिद्धू ने अपने करियर की शुरुआत अनुराग कश्यप के साथ फिल्म ‘पांच’ से की हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज नहीं हो सकी. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर क्या है उनकी कहानी और कैसे कैमरे से दूर होकर अब वो एक गार्ड बनकर रह गए हैं.

यशराज, सुभाष जी के साथ किया है काम

सवि सिद्धू को अनुराग ने सबसे पहले अपनी फिल्म पांच में लिया, पर ये रिलीज ही नहीं हुई. उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लैक फ्राइडे में लिया. मैंने उसमें कमिश्नर सामरा का रोल किया, उनके साथ मैंने गुलाल भी की. मैंने यशराज, सुभाष जी के साथ निखिल आडवाणी के साथ पटियाला हाउस की थी. बता दें ग्रेजुएशन के दौरान मॉडलिंग करने वाले सवि थिएटर में भी एक्टिव रहे थे. सवि ने आगे बताया ;एक्टिंग का कीड़ा बचपन से था. जब मेरे भाई की जॉब एयर इंडिया में लग गई तब मेरे लिए मुंबई आना आसान हो गया. फिर जैसे स्ट्रगल होता है, मैंने प्रोड्यूसर्स से मिलना शुरू किया’.

मैं अकेला रह गया हूं- सावी सिद्धू

‘ब्लैक फ्राईडे’, ‘गुलाल’ और ‘पटियाला हाउस’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुके सावी सिद्धू मुंबई के मलाड में एक चौकीदार (सुरक्षा गार्ड) के रूप में काम कर रहे हैं. फिल्म कंपेनियन द्वारा यूट्यूब पर शेयर किए गए एक वीडियो में सावी ने अपने संघर्ष के दिनों के बारे में बताया और ‘मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर वह था जब मेरी पत्नी की मौत हो गई. उसके बाद मेरे पिता की भी मौत हो गई और फिर मेरी मां और बाद में सास-ससुर भी चल बसे. मैं अकेला रह गया, मैं बिल्कुल अकेला हूं.’

यह 12 घंटे की एक कठिन नौकरी है

अभिनेता ने सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने के बारे में कहा, ‘यह 12 घंटे की एक कठिन नौकरी है. यह एक मशीनी काम है. मेरे पास बस का टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं. अब थिएटर में फिल्म देखना तो एक सपने जैसा है. मेरी माली हालत ठीक नहीं है. हालांकि इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी है और उन्होंने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि वे (निर्माता और निर्देशक) मुझे मौका देंगे. मुझे पता है कि वे ना नहीं कहेंगे. मुझे हमेशा उनसे सकारात्मक जवाब मिला है. वे मेरा इंतजार कर रहे हैं. मैं आ रहा हूं.’

किसी से मिलने तक के पैसे नहीं है

आर्थिक हालातों की चर्चा करते हुए सवि कहते है ‘हालात ऐसे हैं कि डायरेक्टर-प्रोड्यूसर्स से मिलने जाने के लिए मेरे पास बस के पैसे तक नहीं हैं. अभी सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखना तो मेरे लिए ड्रीम है. फिल्मों को बहुत मिस कर रहा हूं। देखने का मन करता है, पर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि ये सब सपना है.