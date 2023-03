Gulmohar Twitter Review : मनोज बायजेपी की 'बत्रा फैमिली' का दर्शकों ने दिल खोलकर किया स्वागत, पढ़ें रिव्यू

Gulmohar Twitter Review : मनोज बाजपेयी और सदाबहार एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर स्टारर फिल्म ‘गुलमोहर’ ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नीप्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है. अपनी नई ‘बत्रा फैमिली’ के साथ नजर आ रहे मनोज बाजपेयी के अलावा सिमरन, सूरज शर्मा, कावेरी सेठ और उत्सव झा भी इस परिवार का हिस्सा हैं. ‘गुलमोहर’ सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि साउथ एक्टर प्रभास और RRR के निर्देशक एसएस राजामौली को भी खूब पसंद आ रही हैं. सोशल मीडिया पर भी ‘गुलमोहर’ को लेकर लोग अपना पॉजिटिव रिएक्श दे रहे हैं. ‘गुलमोहर’ एक मडिलक्लास परिवार की कहानी है, जो दिखाती है कि हर इंसान अपने अंदर एक अलग दुनिया लेकर घूम रहा है.

गुलमोहर को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे लाजवाब फिल्म बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘गजब की फिल्म है, पूरी फैमिली ड्रामा वो भी इमोशन्स के साथ. शर्मिला टैगोर मे लाजवाब काम किया है और मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंस सबसे अलग है. फिल्म का डायरेक्श भी बहुत अच्छा है.’ ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन ‘गुलमोहर’ को लेकर अलग हाइप क्रिएट रहे हैं. सभी को फिल्म बेहद पसंद आ रही है. एक अन्य यूजर ने कहा, कितनी खूबसूरत फिल्म है. लगता ही नहीं की हम कोई फिल्म देख रहे हैं. फिल्म एक खट्टे मीठे याद की तरह हैं. आप कब बत्रा फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, खुद आपको भी पता नहीं चलता.

बता दें कि इस फिल्म को राहुल चित्तेला ने डायरेक्ट किया है और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से फिल्म को बनाया है. ‘गुलमोहर’ ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि इस फिल्म को लोग अपनी फैमिली के साथ घर बैठकर एंजॉय करना चाहेंगे. फिल्म में मनोज बाजपेयी, शर्मिला टैगोर और अन्य कलाकाल अपने किरदार को पूरी शिद्दत से निभाया है. देखकर लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं. ‘गुलमोहर’ में सिमरन, सूरज शर्मा, कावेरी सेठ, उत्सवी झा, अमोल पालेकर संग बाकी एक्टर्स ने भी तारीफ के काबिल काम किया है. पढ़ें नीचे दिए गए ट्वीट पर दर्शकों के रिव्यू.