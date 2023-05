'इन्हें धृतराष्ट्र और गांधारी सिंड्रोम', नवाजुद्दीन के डिप्रेशन वाले बयान पर गुलशन देवैया का तंज

एक्टर गुलशन देवैया ने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के डिप्रेशन को शहरी बीमारी बताने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है और कहा इसे ‘धृतराष्ट्र और गांधारी सिंड्रोम’ कहा है. गुलशन ने ट्विटर पर एक्टर के इंटरव्यू का एक लिंक साझा किया, जहां वह डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे है और कहते कि गांवों में कोई भी कभी उदास नहीं होता है और शहरों के लोग अपनी भावनाओं का महिमामंडन करते हैं.’दहाड़’ के अभिनेता ने ट्वीट किया, धृतराष्ट्र और गांधारी सिंड्रोम. मैं उनकी कला का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उन्हें इस मुद्दे पर गंभीरता से नहीं लूंगा.

गुलशन ने कहा: यदि आप शराब या नशा को भी देखते हैं, तो वे ग्रामीण समुदायों में मौजूद हैं और यह मानसिक बीमारी है. कोई भी नशे में लिप्त इसलिए नहीं होता क्योंकि वे इसे प्यार करते हैं. ये लत, बीमारी का लक्षण होता है. कोई ऐसा ट्रॉमा, जिससे वो पूरी तरह उबर नहीं सकते.