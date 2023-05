Hindi Entertainment Hindi

गुलशन कुमार जन्मदिन: जब मंदिर के बाहर गुलशन कुमार पर दागी गईं थी गोलियां, शूटर ने कहा 'बहुत कर ली पूजा..'

गुलशन कुमार जन्मदिन: जब मंदिर के बाहर गुलशन कुमार पर दागी गईं थी गोलियां, शूटर ने कहा 'बहुत कर ली पूजा..'

Gulshan Kumar Birth Anniversary: म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार का जन्म 5 मई 1956 को दिल्ली में हुआ था

Gulshan Kumar Birth Anniversary: भारतीय संगीत जगत का एक ऐसा नाम जिसकी कहानी किसी फ़िल्मी पटकथा से कम नहीं हैं. बॉलीवुड की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसने अपने करियर और ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल किया जो वो चाहता था मगर वक़्त की बेरहमी ने बहुत जल्दी इस कहानी को खत्म कर दिया. हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में ‘कैसेट किंग’ के नाम से मशहूर गुलशन कुमार (Gulshan Kumar Birthday) की. आज हिंदी संगीत जगत के इसी स्तंभ का जन्मदिन यानी बर्थ एनिवर्सरी है. गुलशन कुमार ने टी सीरीज की कैसेट से लोगों के घरों तक संगीत पहुंचाया था, चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें.

जूस की दुकान ने शुरू हुआ करियर

5 मई 1951 को दिल्‍ली के पंजाबी परिवार में गुलशन कुमार (Gulshan Kumar Birthday) का जन्म हुआ था. शुरुआत में वह दिल्‍ली में फल बेचते थे. उनके पिता दिल्‍ली के दरियांगज इलाके में जूस बेचने का काम करते थे और उन्‍होंने वहीं से ठेले पर कैसेट्स ऑडियो रिकॉर्ड्स बेचने का काम शुरू किया. जूस की दुकान के बाद उनके पिता ने ने एक दुकान और ली जिसमें सस्ती कैसेट्स और गाने रिकॉर्ड कर बेचे जाते थे, बस यहीं से गुलशन कुमार के करियर ने करवट बदली. गुलशन ने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी बनाई जो भारत में सबसे बड़ी संगीत कंपनी बन गई और उन्हें कैसेट किंग कहा जाने लगा.

कैसेट किंग के नाम से हुए मशहूर

गुलशन कुमार ने इसी संगीत कंपनी के तहत टी-सीरीज की स्थापना की. महज 10 साल में ही गुलशन कुमार ने टी सीरिज के बिजनेस को 350 मिलियन तक पहुंचाया था, गुलशन कुमार ने सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू जैसे कई सिंगर्स को लॉन्च भी किया. गुलशन कुमार ने 80 के दशक में इसकी स्थापना की और फिर 90 के दशक तक दुनिया ने उन्हें ‘कैसेट किंग’ की उपाधि से नवाज़ दिया. मगर वक़्त को कुछ और ही मंज़ूर था. गुलशन कुमार की कामयाबी से लोग जलने लगे थे और 46 साल की उम्र में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी.

शूटर ने कहा ‘बहुत कर ली पूजा’

एस हुसैन जैदी ने अपनी किताब My name is Abu Salem में बताया कि अबु सलेम ने सिंगर गुलशन कुमार से हर महीने 5 लाख रुपये देने के लिए कहा था. गुलशन कुमार ने मना करते हुए कहा था कि इतने रुपये देकर वो वैष्णो देवी में भंडारा कराएंगे. 12 अगस्त 1997 के सुबह गुलशन कुमार रोजाना की तरह सुबह अपने नौकर के साथ अपने घर से निकलकर मंदिर की तरफ निकल गए थे, उस दिन गुलशन कुमार का पर्सनल बॉडी गार्ड तबियत खराब होने के कारण छुट्टी पर था. ऐसे में मंदिर के पास जैसे की मलुशन पहुंचे पूजा करके मंदिर से बाहर निकिले इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट में प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से लिखा ‘गुलशन कुमार मंदिर से निकले और अपनी कार की तरफ वापस जा रहे थे। गुलशन कुमार ने जब हत्यारों को गोली तानते हुए देखा तो कहा कि ये क्या कर रहे हो. इस पर शूटर ने कहा-‘बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना.’

17 गोलियां शरीर में मारी थी

शूटर ने ये कहने के बाद 9 एमएम की पिस्टल से गुलशन कुमार के सीधे सिर पर गोली मार दी थी. पहली गोली लगने के बाद वह छिपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे. इसके बाद दूसरे हत्यारों ने 38 एमएम की पिस्टल से 17 और गोलयां उनके शरीर में दाग दी. गुलशन कुमार को मारने के बाद शूटर राजा (दाऊद अब्दुल मर्चेंट) ने अपना फोन 10 से 15 मिनट तक ऑन रखा था ताकि गुलशन कुमार की चीखें अबु सलेम सुन सके. साल 2001 में राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

माज सेवा कर कायम की मिसाल

गुलशन कुमार ने न सिर्फ खुद प्रसिद्धि हासिल की बल्कि उन्होंने अपने कमाए पैसों में से समाज सेवा के लिए भी कार्य किए, उन्होंने माता वैष्णो देवी में एक भंडारे की स्थापना की थी, जो आज भी लगातार चलता है. इस भंडारे में तीर्थ यात्रियों के लिए निशुल्क भोजन हमेशा उपलब्ध रहता है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें मनोरंजन की और अन्य ताजा-तरीन खबरें