Also Read - Gunjan Saxena: The Kargil Girl Trailer Out: रिलीज हुआ फिल्म गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल का धमाकेदार ट्रेलर, जाह्नवी कपूर ने उड़ाए सभी के होश

View this post on Instagram

A tribute to dreams and those who live for it and fly for it! This song strings together the heart & soul of this film – for every #BharatKiBeti out there, saluting you. #GunjanSaxena – The Kargil Girl premieres on 12th August only on @netflix_in. @gunjansaxena123 @dharmamovies @zeestudiosofficial @karanjohar @apoorva1972 @pankajtripathi @angadbedi @vineet_ksofficial @manavvij @ayeshiraza @sharansharma @somenmishra @itsamittrivedi @kausarmunir @arijitsingh @zeemusiccompany