Guru Dutt birth anniversary: जीते-जी नहीं मिला सम्मान, मौत के बाद अमर हो गईं गुरु दत्त की ये फिल्में

9 जुलाई को हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता गुरु दत्त की जयंती मनाई जाती है. अपनी शानदार फिल्मों और संवेदनशील कहानी कहने की कला से उन्होंने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी संघर्ष और दर्द से भरी रही.

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9 जुलाई को महान फिल्मकार गुरु दत्त की जयंती मनाई जाती है, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी

‘प्यासा’, ‘कागज के फूल’ और ‘साहब बीवी और गुलाम’ जैसी फिल्में आज भी क्लासिक मानी जाती हैं

निजी जीवन के संघर्ष, अकेलेपन और शराब की लत ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला

39 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी फिल्में आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जिंदा हैं

9 जुलाई… यह सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के उस महान कलाकार को याद करने का दिन है, जिसने पर्दे पर ऐसी कहानियां रचीं, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं, गुरु दत्त का नाम हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा फिल्मकारों में लिया जाता है, जिन्होंने फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं माना, बल्कि उन्हें समाज, भावनाओं और इंसानी रिश्तों का आईना बनाया. गुरु दत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को हुआ था. बचपन से ही कला और रचनात्मकता की ओर उनका गहरा झुकाव था, आगे चलकर उन्होंने अभिनय, निर्देशन और निर्माण के क्षेत्र में ऐसा मुकाम हासिल किया, जहां पहुंचना हर कलाकार का सपना होता है. उनकी फिल्मों में एक अलग तरह की संवेदनशीलता दिखाई देती थी. वह इंसान के दर्द, अकेलेपन, संघर्ष और समाज की सच्चाइयों को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारते थे.

गुरु दत्त ने दीं यादगार फिल्में-

गुरु दत्त ने अपने करियर में ऐसी फिल्में दीं, जो आज भी भारतीय सिनेमा की धरोहर मानी जाती हैं. ‘प्यासा’ (1957), ‘कागज के फूल’ (1959), ‘चौदहवीं का चांद’ और ‘साहब बीवी और गुलाम’ जैसी फिल्मों ने उन्हें सिनेमा के इतिहास में अमर बना दिया. उनकी फिल्मों में सिर्फ कहानियां नहीं होती थीं, बल्कि उनमें जिंदगी की गहरी सच्चाइयां छिपी होती थीं. उनकी फिल्मों के किरदार अक्सर समाज से लड़ते, अकेलेपन से जूझते और अपनी पहचान तलाशते नजर आते थे.

गुरु दत्त ने भारतीय सिनेमा को एक नई भाषा दी. उनकी फिल्मों में शानदार निर्देशन, बेहतरीन कैमरा वर्क, यादगार संगीत और भावनाओं की गहराई का अद्भुत मेल देखने को मिलता था. उन्होंने पर्दे पर ऐसे विषयों को जगह दी, जिन पर उस दौर में कम बात होती थी. उनकी सोच अपने समय से काफी आगे थी.

‘कागज के फूल’-

हालांकि, सफलता की राह गुरु दत्त के लिए हमेशा आसान नहीं रही. उनकी कुछ फिल्मों को रिलीज के समय वह पहचान और सफलता नहीं मिली, जिसकी उम्मीद की गई थी. खासतौर पर ‘कागज के फूल’ को शुरुआती दौर में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन समय के साथ यही फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में शामिल हो गई. गुरु दत्त की जिंदगी में जितनी रचनात्मकता थी, उतने ही संघर्ष भी थे, निजी जीवन की परेशानियां, रिश्तों में आई दूरियां और बढ़ता अकेलापन उन्हें अंदर से प्रभावित करता गया. अपनी भावनाओं और दर्द को वह अक्सर अपनी फिल्मों के जरिए व्यक्त करते थे.

धीरे-धीरे निजी परेशानियों के बीच वह शराब की आदत के शिकार हो गए, कहा जाता है कि यह आदत उनके स्वास्थ्य और जीवन पर गहरा असर डालने लगी. 10 अक्टूबर 1964 को गुरु दत्त अपने घर में मृत पाए गए. उनकी मौत शराब और नींद की गोलियों के प्रभाव से हुई मानी गई. महज 39 साल की उम्र में उनका जाना भारतीय फिल्म जगत के लिए एक बड़ा सदमा था.

पत्नी पर पड़ा गहरा असर-

गुरु दत्त के निधन का सबसे ज्यादा असर उनकी पत्नी और मशहूर गायिका गीता दत्त पर पड़ा. पति की मौत के बाद वह गहरे सदमे में चली गईं, निजी जिंदगी की परेशानियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बीच वर्ष 1972 में लीवर सिरोसिस के कारण उनका निधन हो गया. हालांकि गुरु दत्त की कला कभी खत्म नहीं हुई. उनके जाने के बाद उनकी फिल्मों को वह सम्मान मिला, जिसकी वे हकदार थीं, जिन फिल्मों को उनके जीवनकाल में सीमित सराहना मिली थी लेकिन बाद में क्लासिक फिल्मों के रूप में पहचानी गईं. (input-आईएएनएस)