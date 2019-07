पंजाबी गानों के बादशाह सिंगर गुरू रंधावा पर 28 जुलाई को कनाडा में हमला हो गया. वे Vancouver के Queen Elizabeth Theatre में 28 जुलाई को परफार्म कर रहे थे, काम खत्म होने के बाद जब वे बाहर निकल रहे थे तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनपर हमला कर दिया जिसमें वे बाल-बाल बच गए. बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने उनपर हमला किया वो कंसर्ट के दौरान भी रंधावा के साथ लगातार बदतमीजी किए जा रहा था. हमले के बाद पुलिस और एंबुलेंस को बुलाया गया. हालांकि रंधावा ने इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है.

निक के सीने पर रखकर प्रियंका ने कैप्चर किया ये पल, ‘इस प्यार को किसी की नज़र न लगे’

#GuruRandhawa was treated badly during #Vancouver show by #Punjabi youth in #Canada. It is totally unacceptable to become physical with any of performer, specifically in #Canada.

Picture was clicked right after #GuruRandhawa was beaten.@GuruOfficial @KapilSharmaK9 pic.twitter.com/59sF38zKBP

— Šaßhî Kãlřą _✒ (@SabhiPK) July 30, 2019