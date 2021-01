Guru Randhawa shares nose bleed photo in instagram during Kashmir in zero temperature shooting- सिंगर और एक्टर गुरु रंधावा (Guru Randhawa) की ये तस्वीर देखकर उनके फैंस परेशान हो गए. दरअसल, गुरु अपने एक वीडियो शूट के लिए कश्मीर में थे. जहां उन्होंने जबरदस्त ठंड में शूटिंग की. ठंड इतनी की उनकी नाक से खून तक निकल गया. Also Read - Malaika Arora ने शेयर की स्ट्रेच मार्क्‍स वाली फोटो, लोगों ने किए भद्दे कमेंट्स, पढ़कर आ गई शर्म

इस फोटो को देखने के बाद कई लोग कमेंट करने लगे. एक यूजर ने चिंता जताते हुए कहा कि आप वहां शूट न करें. एक ने कहा कि शूटिंग के लिए जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए. Also Read - अर्जुन और मलाइका की इस फोटो पर लोगों ने किए थे घटिया कमेंट, बोले- बुड्ढी के साथ....

बता दें, टीवी और फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) को गुरु रंधावा (Guru Randhawa) के अगले म्यूजिक वीडियो में देखा जाएगा, जिसमें वह एक अल्ट्रा-ग्लैमरस लुक में नजर आने वाली हैं.

View this post on Instagram A post shared by Mrunal Thakur (@mrunalofficial2016)

कुमकुम भाग्य में ‘बुलबुल’ की भूमिका निभा चुकी मृणाल को इस नए अवतार में देखने लिए उनके फैन्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. इस पर अधिक जानकारियों का अभी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों ने कहा है, “फाइनल ट्रैक अभी मिक्सिंग के प्रॉसेस पर है.