Gutthi In 75th Cannes Film Festival: फ्रांस की राजधानी पेरिस में 17 मई से शुरू हुए 75वें कान्स फिल्म फेस्टिवल (Cannes Film Festival 2022) में भारत समेत दुनियाभर की हस्तियां पहुंच रही हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) हों या दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone), हर कोई अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस को कान्स 2022 (Cannes 2022) में अपने लुक्स और फैशन के बारे में अपडेट कर रहा है. इस बीच सोशल मीडिया यूजर्स उस समय हैरान हो गए जब फिल्म फेस्टिवल के रेड कॉर्पेट पर अजीबोगरीब ड्रेस में 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) की फेमस गुत्थी (Gutthi) पर नजर पड़ी. हैरानी की बात तो ये है कि गुत्थी की फोटो खुद कॉमेडियन-एक्टर सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) ने इंस्टाग्राम पर शेयर की है.

जिन्हें पता नहीं उनको बता दें कि टीवी के मशहूर शो 'द कपिल शर्मा शो' में सुनील ग्रोवर 'गुत्थी' का किरदार निभाते थे. उनका ये रोल दर्शकों को खूब पसंद आया था. अब लोगों ने कांस के रेड कार्पेट पर 'गुत्थी' को देख सोचने पर मजबूर हो गए हैं. हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुनील ग्रोवर के द्वारा शेयर की गई ये फोटो सिर्फ एक प्रैंक है, असल में 'गुत्थी' कान्स तो क्या 'द कपिल शर्मा शो' में भी नजर नहीं आ रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये फोटो एडिटेड है, मतलब फोटोशॉप की मदद से इसके साथ छेड़छाड़ की गई है. फोटो शेयर करते हुए सुनील ने कैप्शन में लिखा, ‘फ्रेंच रिवेरा’. फोटो में देखा जा सकता है कि गाउन पहले महिला के फेस पर गुत्थी का फेस लगा दिया गया है, जो अपने चिर-परिचित अंदाज में मुस्कुरा रही है. सुनील ग्रोवर के इस पोस्ट पर लोगों ने जमकर ठहाके लगाए और कमेंट किए. एक्टर रोनित बोस ने भी उनकी तस्वीर पर कॉमेंट कर लिखा, ‘डूड तुम तो छा गए.’ वहीं, एक्ट्रेस हिना खान भी सुनील की इस पोस्ट पर कमेंट करने से खुद को नहीं रोक सकीं.