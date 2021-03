नई दिल्ली: अभिनेता राणा दग्गुबाती की महत्वाकांक्षी जंगल एंडवेंचर ड्रामा फिल्म हाथी मेरे साथी अब 26 मार्च को रिलीज नहीं होगी. कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल इस फिल्म की रिलीज तिथि को स्थगित कर दिया गया है. हालांकि तेलुगू वर्जन अरन्या और तमिल वर्जन कादान अपनी तय तारीख 26 मार्च पर ही रिलीज होगी. इस बारे में खुद इरोस इंटरनेशनल ने अपने सोशल मीडिया पर आधिकारिक जानकारी भी दे दी है. Also Read - Holi 2021: कैसी रहने वाली है आपकी होली, जानें दिल्ली, MP, UP सहित किन राज्यों में लगा प्रतिबंध

इरोस इंटरनेशनल ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, "प्रिय दर्शकों, इस खबर को साझा करने करते हुए हमें दुख है, लेकिन हिंदी मार्केट्स में कोविड-19 स्थिति को देखते हुए, हाथी मेरे साथी की टीम ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का फैसला किया है. हम आपको आगे के घटनाक्रमों की जानकारी देते रहेंगे. हालांकि, हम 26 मार्च को दक्षिणी मार्केट्स में अरन्या और कादान रिलीज करेंगे."

यह अकेली ऐसी फिल्म नहीं है, जिसे कोविड मामलों में उछाल के कारण स्थगित किया गया है. फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा की डी कंपनी को भी स्थगित कर दिया गया है. फिल्म निर्माता ने हाल ही में अपने प्रशंसकों को अपडेट के बारे में सूचित करते हुए ट्वीट किया है.

Due to the sudden severe covid rise in many parts of the country and also amid continuous news of new lockdowns, we at SPARK decided to postpone the release of D COMPANY ..A new date will be announced ASAP #DCompany @SparkSagar1

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 19, 2021