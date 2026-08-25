Haiwaan Trailer: साइकोपैथ अवतार में अक्षय कुमार का खौफनाक रूप, सैफ अली खान संग शुरू हुआ माइंड गेम और चूहे-बिल्ली का खेल!

Haiwaan Trailer: सैफ अली खान और अक्षय कुमार स्टारर 'हैवान' का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है और प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस डार्क थ्रिलर फ़िल्म में अक्षय एक खतरनाक किरदार निभा रहे हैं

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Haiwaan Trailer: अक्षय कुमार ‘हैवान’ के साथ एक बहुत ही डार्क रोल में नज़र आ रहे हैं, और ट्रेलर से साफ़ पता चलता है कि उनका किरदार कितना खतरनाक है. प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन थ्रिलर फ़िल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान 17 साल बाद साथ काम कर रहे हैं. दोनों एक खतरनाक ‘चूहे-बिल्ली’ जैसे खेल में आमने-सामने हैं। पिछले हफ़्ते टीज़र ने लोगों में उत्सुकता जगाई थी और अब ट्रेलर में सैफ को एक ऐसे नेत्रहीन व्यक्ति के तौर पर दिखाया गया है, जिसे बेरहम अक्षय का सामना करना पड़ता है, जो उसे हर हाल में पकड़ने पर तुला हुआ है.

शुरुआत तुरंत ही आगे आने वाली कहानी का माहौल बना देती

मंगलवार, 25 अगस्त को रिलीज़ हुए इस ट्रेलर में कहानी का बेचैन करने वाला माहौल बनाने में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया गया है. इसकी शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जो मदद के लिए बेताब होकर चिल्ला रहा है और अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा है, जबकि उसे मौत की ओर धकेला जा रहा है. यह परेशान करने वाली शुरुआत तुरंत ही आगे आने वाली कहानी का माहौल बना देती है.

अक्षय को एक नेगेटिव रोल में दिखाया गया है

इसके बाद ट्रेलर में सैफ का परिचय दिया जाता है, जिनका किरदार इस रहस्य के केंद्र में नज़र आता है. इसके बाद अक्षय को एक नेगेटिव रोल में दिखाया गया है, जो एक ऐसे आदमी का किरदार निभा रहे हैं जो डरावने और खतरनाक अंदाज़ में नज़र आते हैं इस खतरनाक खेल में दोनों किरदार एक-दूसरे के आमने-सामने नज़र आते हैं.

अंधे व्यक्ति का रोल में सैफ

फ़िल्म का ट्रेलर एक डार्क थीम दिखाता है, जिसमें सस्पेंस से भरा बैकग्राउंड म्यूज़िक और तनावपूर्ण पल शामिल हैं. ‘हैवान’ के ट्रेलर में जो चीज़ सबसे अलग है, वह है सैफ का किरदार एक्टर ने एक अंधे व्यक्ति का रोल निभाया है जो अक्षय के साथ जानलेवा टकराव में फंस जाता है. किरदार की यह विकलांगता कहानी का एक अहम हिस्सा है.

मलयालम फ़िल्म ‘ओप्पम’ का हिंदी रीमेक

‘हैवान’, प्रियदर्शन की 2016 की मलयालम फ़िल्म ‘ओप्पम’ का हिंदी रीमेक है, जिसमें मोहनलाल मुख्य भूमिका में थे. इस वर्ज़न में, सैफ एक नेत्रहीन मार्शल आर्टिस्ट का किरदार निभा रहे हैं, जो एक छोटी बच्ची की रक्षा करते हुए खुद को अक्षय द्वारा निभाए गए एक खतरनाक साइकोपैथ से बचते हुए पाते हैं. फिल्म में बोमन ईरानी, ​​सैयामी खेर, श्रिया पिलगांवकर, राजपाल यादव और शारिब हाशमी भी अहम भूमिकाओं में हैं.