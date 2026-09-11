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‘हैवान’ देखने पहुंचे दर्शक फिल्म से हुए निराश, बोले- अक्षय कुमार सिर्फ कॉमेडी ही करें, सुबह-सुबह मूड खराब हो गया

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की क्राइम थ्रिलर ‘हैवान’ रिलीज हो चुकी है. रिलीज से पहले फिल्म को लेकर काफी बज था, लेकिन थिएटर से बाहर निकले कई दर्शक इसकी कहानी और एक्टिंग से निराश नजर आए. हालांकि, कुछ दर्शकों ने फिल्म की जमकर तारीफ भी की.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: September 11, 2026, 4:28 PM IST
‘हैवान’ देखने पहुंचे दर्शक फिल्म से हुए निराश, बोले- अक्षय कुमार सिर्फ कॉमेडी ही करें, सुबह-सुबह मूड खराब हो गया
  • अक्षय कुमार और सैफ अली खान की ‘हैवान’ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है
  • कई दर्शकों ने फिल्म की कहानी और क्राइम थ्रिलर ट्रीटमेंट को कमजोर बताया
  • सैफ की एक्टिंग की तारीफ हुई, जबकि अक्षय को विलेन के रोल में पसंद नहीं किया गया
  • हालांकि, कुछ दर्शकों ने दोनों एक्टर्स और फिल्म को अच्छा बताते हुए तारीफ भी की

अभिनेता अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘हैवान’ शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को लेकर पहले से काफी क्रेज देखने को मिल रहा था, लेकिन सिनेमाघरों से लौटे दर्शकों की प्रतिक्रिया कुछ और ही देखने को मिली. फिल्म देखकर लौटे ज्यादातर दर्शक काफी निराश नजर आए. उनका कहना है कि रिलीज से पहले जिस तरह से इसको लेकर क्रेज दिखाया गया था. फिल्म इससे बिल्कुल अलग है.

अक्षय कुमार को कॉमेडी करने की नसीहत-

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फिल्म देखकर लौटे दर्शक ने निराशा जाहिर करते हुए कहा, “फिल्म देखकर मैं अभी बहुत दुखी हूं, क्योंकि इसको लेकर जो शोर मचा था, वैसी बिल्कुल भी नहीं है. इसमें ज्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक नॉर्मल कहानी है. थिएटर में मौजूद दर्शकों को देखकर पता चला कि वे कितने बोर हुए हैं और वो आधे घंटे में ही पता चल जाती है. मूवी देखकर लगता है कि शायद सेकंड हाफ में अच्छी होगी, फिर जब वो देखते हैं, तो लगता है कि पहला पार्ट ही ठीक था. उन्होंने सैफ अली खान के अभिनय की प्रशंसा की, तो अक्षय कुमार को कॉमेडी करने की नसीहत दी. उनका कहना है कि फिल्म देखकर नहीं लग रहा था कि ये कोई क्राइम थ्रिलर फिल्म थी. साथ ही, अक्षय कुमार ने भी विलेन के रोल में अच्छा काम नहीं किया है.

सुबह-सुबह मूड खराब हो गया-

एक और दर्शक ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, “सुबह-सुबह फिल्म देखकर मूड खराब हो गया है. ‘मैं अनाड़ी, तू खिलाड़ी की याद’ की यादें ताजा करके फिल्म देखने आए थे, सोचा था कि कुछ नया देखने को मिलेगा. उन्हें कुछ तो हैवानियत दिखानी चाहिए थी. प्रियदर्शन सर की मूवी है, वे इतनी कॉमेडी फिल्म सारी फिल्म दे चुके हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं थी. लगी ही नहीं रही थी इनकी फिल्म है. सैफ अली खान की एक्टिंग अच्छी थी. लग रहा था कि उन्होंने कुछ डाला है लेकिन अक्षय कुमार को देखकर लग रहा था कि ये ऐसे ही काम कर रहे हैं. ऐसा लग रहा था कि दूसरी फिल्मों की शूटिंग के बीच में उन्होंने इस फिल्म में काम किया है. अक्षय कुमार कॉमेडी ही करें, उनसे विलेन का रोल नहीं होगा.”

एक अन्य दर्शक ने कहा, “मैंने सोचा था कि सैफ अली खान और अक्षय कुमार हैं, तो अच्छी होगी लेकिन मजा नहीं आया. प्रियदर्शन कॉमेडी के किंग है, सस्पेंस में मार खा गए. फिल्म की कहानी में दम नहीं है. न ही सैफ अली खान और अक्षय कुमार की एक्टिंग अच्छी थी और न ही फिल्म की कहानी में दम था. एक और दर्शक ने फिल्म को डेड बताया. उन्होंने कहा, “फिल्म मुझे उतनी खास नहीं लगी, बल्कि डेड थी. अक्षय कुमार की एक्टिंग थी, अगर डायरेक्शन अच्छा होता तो सैफ अली खान अच्छा करते. प्रियदर्शन कॉमेडी के किंग हैं, तो उन्हें वही करनी चाहिए कि क्राइम थ्रिलर न करें. म्यूजिक भी कोई खास नहीं है.”

कुछ ने की तारीफ-

हालांकि, बाद में आए एक दर्शक ने फिल्म की जमकर सराहना की. उनका मानना है कि सब की पसंद अलग अलग होती है, तो सबको फिल्म पसंद आए, यह जरूरी नहीं है. उन्होंने कहा, “मुझे तो मूवी अच्छी लगी. इंटरवल से पहले दो गाने हैं, जो कि मजेदार हैं. दोनों ही एक्टर ने मजेदार काम किया है. सभी कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है.” ( input-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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