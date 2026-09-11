पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के ‘पाब्लो’ में राखी सावंत की एंट्री, आखिरी 20 सेकंड ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

राखी सावंत अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. एक बार फिर अदाकारा चर्चा में आ गई हैं, हैरानी की बात ये है कि इस बार वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के गाने के चलते सुर्खियों में आई हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे? तो चलिए जानते हैं.
पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का गाना ‘पाब्लो’ कल रात रिलीज हो गया है और इसने रिलीज होते ही इंटरनेट पर धूम मचा दी, लेकिन जिस चीज़ ने इसे और भी ज़्यादा वायरल कर दिया, वो था गाने के आखिर में राखी सावंत की आवाज़. जी हां गाने के आखिर में राखी सावंत की आवाज सुनाई दी. ‘पाब्लो’ हानिया आमिर का पहला रैप गाना है, जिसे उन्होंने खुद लिखा और कंपोज़ किया है. यह गाना उन आलोचनाओं और सेलेबल्स का जवाब है जिनका उन्हें सामना करना पड़ा है, जिसमें बहुत सुंदर और रिज़र्व्ड होने की वजह से उन्हें ‘नकली’ कहा जाना भी शामिल है.
जैसे-जैसे गाना आगे बढ़ता है, हानिया आमिर अपने आलोचकों से शांत रहने को कहती हैं और बताती हैं कि वह अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीती रहेंगी, साथ ही उन्हें याद दिलाती हैं कि हर कोई इंसान ही है. वह ज़िम्मेदारी का संदेश भी देती हैं और नफ़रत करने वालों को अपनी हद में रहने की चेतावनी भी देती हैं.
राखी सावंत का सरप्राइज़-
गाने के आखिर में राखी सावंत एक वॉइस मैसेज के साथ आती हैं, वो हानिया आमिर का हौसला बढ़ाती हैं और कहती हैं कि वो खूबसूरत हैं और उन्हें आलोचनाओं को दिल पर नहीं लेना चाहिए. राखी सावंत कहती हैं, ‘हानिया, मेरी जान, टेंशन मत लो, समझीं? कोई टेंशन मत लो, तुम हूर हो, तुम्हारे चेहरे पर नूर है, वो तुम्हारी खूबसूरती से जलते हैं, जो डर गया, समझो मर गया.”
इस कोलैबोरेशन को लेकर फ़ैन्स बहुत उत्साहित हैं. राखी सावंत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई रिएक्शन रीपोस्ट किए हैं और एक इवेंट के लिए तैयार होते हुए हानिया आमिर के गाने पर मज़ा लेते हुए अपना एक वीडियो भी शेयर किया है.
फैंस ने कमेंट सेक्शन में खूब रिएक्शन दिए हैं-
एक व्यक्ति ने लिखा, “उम्मीद है @rakhi_sawant_official को इसके लिए पैसे मिले होंगे.”
एक और ने कमेंट किया, “असली राखी सावंत.”
अन्य कमेंट्स में अनएक्सपेक्टेड कोलैब और लॉर्ड राखी जैसी बातें लिखी हैं.
कौन हैं हानिया आमिर?
हानिया आमिर एक बेहद लोकप्रिय पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने टेलीविजन और फ़िल्मों में काम किया है. उन्होंने 2016 की फ़िल्म ‘जानन’ से एक्टिंग की शुरुआत की थी. उनके अन्य मशहूर प्रोजेक्ट्स में ‘तितली’, ‘विसाल’, ‘मेरे हमसफ़र’ और ‘कभी मैं कभी तुम’ शामिल हैं.
उन्हें आखिरी बार शो ‘मेरी ज़िंदगी है तू’ में देखा गया था, जिसे भारत में भी काफी लोकप्रियता मिली थी. 2025 में, उन्होंने दिलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा के साथ ‘सरदार जी 3’ में काम किया है. ये फिल्म विवादों में घिर गई थी, क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक और सैन्य तनाव के माहौल में मेकर्स ने इसे सिर्फ अंतरराष्ट्रीय इलाकों में ही रिलीज किया था.
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